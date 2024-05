Strategia PSD în alegeri: 'Nu răspundeți la ură cu ură' / 'Românii nu mai vor ceartă' (video)

Liderul PSD Marcel Ciolacu le-a prezentat vineri social-democraților, în prima zi de campanie electorală, la un eveniment de lansare a candidaţilor PSD Brăila, strategia pe care trebuie să o folosească la alegerile din acest an.

„Mihai știe la fel de bine ca și mine, când ajungi într-o funcție de a fi prim-ministru al Guvernului României, iei decizii care câteodată îi nemulțumesc pe cei din familia ta, din PSD. Am luat decizia de a merge cu o listă comună la europarlamentare pentru că aveam nevoie în continuare de o stabilitate politică. Aveam nevoie să arătăm românilor că putem să fim serioși. Aveam nevoie și acest lucru a fost cel care m-a determinat cel mai mult, uitându-mă la istoricul din ultimii 17 ani de când suntem membri în Uniunea Europeană, de câte ori ne-am dus noi, românii, și-am vorbit urât unii despre alții la Bruxelles? De câte ori ne-am dus noi, românii, și ne-am pârât unii pe alții la Bruxelles? Ce-am realizat? Absolut nimic. Ce-am obținut? Absolut nimic. De fapt, am fost o masă de manevră pentru alte interese, nu pentru interesele românilor. Din orice studiu făcut se vede cerința principală a românilor: să fim o voce mai puternică la Bruxelles, să fim reprezentați mai bine la Bruxelles. Și am crezut și cred în continuare că putem, cel puțin cele două mari partide, să fim o voce comună la Bruxelles pentru binele românilor.

Nu am pretenții de la alții. I-am văzut cum se manifestă și în întâlnirile electorale, și pe la televizor, cât de repede uită că ne făceau pe noi penali și acum ei sunt penali de sus până jos, că ieșeau în Piața Victoriei și țipau „DNA să vină să vă ia”, între timp DNA e aservit! Eu vă rog un singur lucru, mai ales că astăzi e sărbătoare mare: nu le răspundeți la ură cu ură, nu le răspundeți la înjurături cu înjurături, dumneavoastră faceți de fapt campanie de patru ani de zile. De fapt, ce să spună despre Podul lui Tudose? Ce, au sărit șuruburile din Podul lui Tudose? A căzut Podul lui Tudose? Oamenii știu lucrurile astea. Cu adevărat, când s-a dat prima oară știrea și când au înjurat la televizor, a fost lumea curioasă, s-a uitat, dar a doua zi, omul s-a urcat în mașină și a trecut podul. Cică, „uite, mă, că e aici!” S-a uitat lumea pe fereastră, „domnule, o fi căzut?”, s-a uitat lumea, l-a văzut și s-a liniștit.

Este un sistem de manipulare, mai ales în perioadele electorale, care nu mai prinde la români. Românii nu mai vor ceartă. Românii nu mai vor scandal. Românii vor, în sfârșit, de la noi o maturitate politică și să vorbim despre ceea ce am făcut și vom face în continuare. Am și făcut, am și demonstrat echilibru, am și demonstrat că avem cea mai bună echipă și nu trebuie să-i rugăm pe oameni pe stradă să ne voteze. Ei ne vor vota într-un mod normal. Ei înțeleg, românii, mai bine decât noi și știu mai bine decât noi tot ceea ce a făcut Partidul Social Democrat pentru ei în toți acești 30 și de ani de la Revoluție.

O să închei rugându-vă în continuare să ne vedem de drumul nostru, să-i lăsăm tot în logica lor de ură, de neputință și să ne ferească Dumnezeu să mai apuce vreodată să ajungă la guvernare, fiindcă cu certitudine vor distruge această țară”, a spus Ciolacu.