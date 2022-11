Studiu: Companiile nu îşi ating obiectivul de transformare digitală fără o prioritizare a proiectelor

Competenţele digitale ale angajaţilor şi joburile legate de Big Data şi Artificial Intelligence sunt vitale pentru succesul proiectelor de transformare digitală ale companiilor, arată un studiu al unei companii de consultanţă în management, potrivit Agerpres.

Totodată, IMM-urile trebuie să-şi realinieze organizarea internă în contextul transformării digitale, pentru a nu rămâne în urmă. Dintre companiile cu peste 10.000 de angajaţi, 57% au departamente pentru transformarea digitală, în timp ce numai 33% dintre firmele cu şi sub 250 de angajaţi au în prezent astfel de departamente, arată datele Horvath.

Conform unui comunicat al companiei, acestea sunt câteva dintre rezultatele studiului intitulat "IT Adaptive Study 2022: Digital Championship empowered by IT" şi realizat în rândul companiilor din peste 15 industrii precum automotive, finanţe, comerţ, IT, logistică şi bunuri de larg consum.

Externalizarea soluţiilor complexe reprezintă un factor cheie care generează un plus de valoare în urma câştigurilor rapide din cloud. Companiile urmăresc strategii de cloud consecvente cu caracteristici individuale de cloud şi servicii. Alegerea unei strategii este determinată de factori individuali precum mărimea companiei. Astfel, 44% dintre respondenţi urmăresc o strategie cloud, iar 57% dintre ei plănuiesc să implementeze în următorii 3 ani. În ceea ce priveşte hybrid cloud-ul 62% urmăresc deja, iar pentru 76% este o prioritate în 3 ani. În privinţa cloud-ului privat, 62% urmăresc deja una şi 65% plănuiesc să implementeze în viitorul apropiat.

Securitatea IT reprezintă un scop major în contextul strategiilor bazate pe cloud şi nu este percepută ca risc în privinţa externalizării. Pe lângă securitatea IT, participanţii la studiu au agreat drept obiective principale ale unei strategii în cloud: conectivitatea (75%), securitatea IT (74%), performanţa (73%), flexibilitatea şi optimizarea costurilor (73%) şi stabilitatea (72%). Obstacolele pe care le întâmpină companiile în ceea ce priveşte migraţia către cloud sunt cele legislative şi de reglementare, de exemplu GDPR - (72%), pregătirea pentru cloud a sistemelor vechi, deja existente (65%), lipsa strategiei de aprovizionare (60%) sau lipsa abilităţilor necesare (59%).

Lipsa forţei de muncă calificată în domeniul IT este mai puţin critică decât sugerează opinia publică: 80% dintre companiile respondente nu se confruntă cu probleme privind găsirea de personal calificat şi adecvat pentru implementarea strategiilor. Obiectivul de transformare digitală a companiilor riscă să nu fie atins, în special din cauza unui management al portofoliului ineficient care are ca şi rezultat un consum de resurse mai puţin optim. Companiile au o nevoie urgentă de a optimiza planificarea şi managementul portofoliului de proiecte pentru a asigura o utilizare eficientă a resurselor şi competenţelor.

Importanţa competenţelor digitale va creşte pe tot parcursul anilor următori în numeroase domenii de activitate. Recrutarea talentelor digitale alături de traininguri de dezvoltare reprezintă factorii principali ai unei digitalizări de succes. Companiile au realizat importanţa rolurilor dedicate în contextul digitalizării, cele care presupun aptitudini analitice în domeniul datelor sunt foarte solicitate pe piaţă, precizează sursa citată. Astfel, importanţa acestor roluri în următorii trei ani arată astfel: Data Engineer (75%), Product Owner (67%), Business Consultant & Analyst (65%), Scrum Master (64%), AI Product Owner (64%), Data Scientist (63%).

"După ce, în ultimii doi ani, au fost prioritare asigurarea condiţiilor pentru munca la distanţă, în perioada post-covid, importanţa datelor şi a competenţelor digitale, necesare pentru valorificarea acestora, vor reveni în prim-plan. Accentul se va pune pe digitalizarea business-ului în ansamblu, deoarece doar 20% dintre companii pot face un management al datelor cum şi-l doresc, iar o treime nu deţin încă modele de date uniforme. Transformarea digitală se accelerează în majoritatea companiilor, iar succesul acestui proces depinde de colaborarea armonioasă între departamente, experţi în IT şi business, precum şi de înţelegerea rolului de coordonare pe care îl joacă un CIO. În acest ecosistem rolul funcţiei de management al portofoliului de proiecte este crucial în succesul transformării digitale", a declarat Iulia Malioukis, principal, Horvath România.