Studiul care spulberă speranțele UE: eCombustibilii nu sunt fezabili pe scară largă la autoturisme și camioane

Utilizarea combustibililor sintetici (cunoscuți și sub denumirea de eCombustibili) nu este eficientă din punct de vedere economic și ecologic în prezent. Există multe motive care se pronunță împotriva lor pe termen scurt și mediu, arată Institutul Fraunhofer (din Germania; este cea mai importantă organizație de cercetare aplicată din lume), informează publicația germană (F.A.Z.).

Potrivit studiului invocat, utilizarea combustibililor sintetici, așa-numiții e-combustibili, în traficul rutier nu are „sens" pe termen scurt și mediu, referitor la stadiul actual al cunoștințelor. Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI) a publicat marți un document, potrivit căruia există motive „multiple" împotriva utilizării combustibililor electronici produși cu energie electrică în autoturisme și camioane.

Unul dintre motive este disponibilitatea: producția de energie electrică din surse regenerabile ar trebui să fie aproape dublată în comparație cu nivelul actual din întreaga lume pentru a atinge o cotă globală; acesta din urmă va fi, prin urmare, limitat și costisitor pentru o lungă perioadă de timp de acum înainte, potrivit documentului.

Prin urmare, autorii recomandă concentrarea utilizării e-combustibililor asupra domeniilor de aplicare în care nu sunt disponibile alte alternative economice pentru a atinge neutralitatea gazelor cu efect de seră. Ei menționează sectorul siderurgic, substanțele chimice de bază, rafinăriile și aviația internațională și transportul maritim.

Costuri ridicate, echilibru de mediu problematic

Documentul menționează, de asemenea, pierderile de conversie "enorme": alternative precum electrificarea directă sunt de până la cinci ori mai eficiente în ceea ce privește utilizarea energiei electrice. Costurile de evitare a obligațiilor pentru autoturismele cu e-combustibili în 2030 sunt, prin urmare, în jur de 1000 de euro pe tona de CO2 și, prin urmare, de multe ori mai mari decât cele ale electromobilității sau ale altor măsuri de protecție a climei.

E-combustibilii sunt, de asemenea, scumpi și cu greu pot fi plătiți de gospodăriile cu venituri mai mici în viitor. Autorii citează studii care, chiar și după ce s-au atins potențiale semnificative de reducere a costurilor, își asumă în continuare un preț cuprins între 1,20 euro și 3,60 euro pe litru pentru e-combustibili în 2050 – plus taxe, marje de profit, cheltuieli de vânzare și costuri de cercetare și dezvoltare. Prețul pe litru pentru combustibilii fosili, fără taxe și impozite, este în prezent de 60 până la 70 de cenți pe litru.

Probleme pentru mediu

În cele din urmă, echilibrul pentru mediu este "problematic", deoarece combustibilii sintetici eliberează oxizi de azot, monoxid de carbon și particule în suspensie atunci când sunt arși în motor.

Coautorul studiului Martin Wietschel, șeful Centrului de competențe tehnologii energetice și sisteme energetice din cadrul Fraunhofer ISI, a avertizat, de asemenea, cu privire la utilizarea e-combustibililor în traficul rutier din "punct de vedere al inovației". Inițiativele necesare în direcția electromobilității sau a altor forme alternative de mobilitate ar putea fi încetinite. "Deoarece succesul tranziției în domeniul transporturilor necesită, de asemenea, semnale clare, precum și planificarea și securitatea așteptărilor."

UE dorește să ia în considerare o scutire pentru mașinile care sunt alimentate cu combustibili sintetici atunci când interzic motoarele cu ardere internă începând cu 2035. „Dacă, contrar așteptărilor, previziunile științifice de astăzi pentru e-combustibili se dovedesc a fi prea pesimiste, utilizarea lor pentru traficul rutier ar putea fi luată în considerare și mai puternic la o dată ulterioară"."

Combustibilii sintetici sunt obținuți în laborator printr-un procedeu special, dintr-un amestec de CO2 și hidrogen. Ei nu au nicio legătură cu petrolul. Se pot obține toate tipurile de carburanți sintetici, de la „e-benzină” și „e-motorină”, la „e-kerosen”, „e-metan” și „e-metanol”. Iar motoarele vehiculelor sau ale altor aparate, inclusiv centralele termice, de exemplu, nu trebuie în niciun fel modificate pentru a funcționa cu acest tip de combustibil.