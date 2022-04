SUA, Marea Britanie, Canada și alte state au părăsit reuniunea G20 pentru a protesta împotriva participării Rusiei

Delegațiile de finanțe ale mai multor state din grupul G20, care s-au reunit miercuri la Washington, au părăsit ședința, ca protest la participarea Rusiei, potrivit Reuters.

Oficialii britanici din finanțe au părăsit reuniunea G20, inclusiv guvernatorul Băncii Centrale, Andrew Bailey, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al Ministerului de finanțe de la Londra.

„Alături de aliații noștri SUA și Canada, reprezentanții din Marea Britanie au părăsit ședința G20 în timp ce vorbeau delegații ruși”, a spus purtătorul de cuvânt.

„Vom continua să lucrăm cu aliații noștri pentru a condamna în cei mai duri termeni războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei și să continuăm mai ferm în coordonarea internațională pentru a pedepsi Rusia”, a adăugat sursa citată.

Ministrul de finanţe al Canadei, Chrystia Freeland, a relatat și ea că a ieşit din reuniunea plenară a celor mai mari economii ale lumii.

„Reuniunile de săptămâna aceasta de la Washington au ca subiect sprijinul pentru economia mondială, iar invazia ilegală a Rusiei în Ucraina este o ameninţare gravă pentru economia globală", a scris ea pe Twitter, adăugând că Rusia nu ar trebui să participe la lucrările G20, conform Agerpres.

Freeland a avertizat că „democraţiile din întreaga lume nu vor asista pasiv la agresiunea şi crimele de război continue ale Rusiei". „Astăzi, Canada şi mai mulţi dintre partenerii noştri democraţi au părăsit plenara G20 când Rusia a încercat să intervină", a spus şefa finanţelor de la Ottawa, care este şi vicepremier al guvernului canadian.

