SUA şi India, discuții pentru un acord care ar putea consolida relațiile bilaterale în domeniul apărării

SUA şi India au început joi, la New Delhi, o rundă de discuţii pentru consolidarea relaţiilor politice şi din domeniul securităţii, cele două părţi sperând să ajungă la un acord privind sporirea vânzărilor de arme americane către ţara sud-asiatică, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Secretarul de stat american Mike Pompeo şi ministrul apărării James Mattis s-au întâlnit cu miniştrii indieni Sushma Swaraj (afaceri externe) şi Nirmala Sitharaman (apărare).Autorităţile de la Washington şi New Delhi încearcă în ultimii ani să contrabalanseze influenţa crescândă a Chinei în Asia, în special în Pakistan, Asia de Sud-Est şi Oceanul Indian.''Vizita mea este un indicator clar al faptului că noi considerăm India ca având un loc printre cei mai strategici, i-aş numi chiar 'semnificativi', noi parteneri'', a declarat Mattis pentru jurnaliştii care îl însoţesc la New Delhi.Înainte de a ajunge în India, secretarul de stat american Mike Pompeo a avut la Islamabad discuţii cu noul guvern pakistanez.Prezenţa trupelor americane în Afganistan a sporit sensibilitatea SUA la rivalitatea regională dintre India şi Pakistan. Statele Unite au devenit al doilea furnizor de arme al Indiei, valoarea achiziţiilor de arme americane de către New Delhi ridicându-se la 15 miliarde de dolari în ultimii zece ani.Cele două părţi încearcă să încheie un acord privind securitatea şi compatibilitatea comunicaţiilor (COMCASA), care ar putea deschide calea către vânzări de echipamente militare americane mai performante către India. În cazul semnării acestui acord, s-ar putea ajunge la furnizarea către New Delhi a unei versiuni a dronelor 'Guardian' dotate cu arme, în condiţiile în care până acum SUA au autorizat doar vânzarea unor modele destinate exclusiv supravegherii aeriene.Experţii sunt de părere că semnarea COMCASA ar putea de asemenea reduce probabilitatea ca SUA să impună sancţiuni contra Indiei pentru intenţia acesteia de a achiziţiona sisteme de rachete sol-aer S-400 produse de Rusia.Pe de altă parte, Washingtonul exercită presiuni asupra Indiei pentru stoparea importurilor de petrol dinspre Iran, după ce preşedintele american Donald Trump a retras SUA din acordul internaţional privitor la programul nuclear iranian. China şi India sunt principalele destinaţii din Asia pentru petrolul iranian.