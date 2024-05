SUA vor fi atrase direct în conflict dacă Ucraina pierde războiul: Avertismentul liderului democraților din Camera Reprezentanților

„Nu putem permite Ucrainei să cadă, pentru că, dacă o va face, există o posibilitate semnificativă ca America să fie nevoită să intervină în conflict – nu doar cu banii noștri, ci și cu soldații noștri”, a spus Jeffries la „60 de minute suplimentare”.

Jeffries și alți congresmeni „nu au nicio îndoială” că Putin nu se va opri la Ucraina dacă va reuși: „Fie oprim Rusia în Ucraina continuând ajutorul militar și economic, fie Putin, după ce a pus mâna pe Ucraina, va începe să-și amenințe aliații NATO”.

If Ukraine loses the war, the United States "will be drawn into the conflict directly," House Democratic leader Hakeem Jeffries told CBSnews.



???? "We cannot allow Ukraine to fall, because if it does, there is a significant possibility that America will have to intervene in the… pic.twitter.com/DPKa7afmMt