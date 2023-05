Surpriză de proporții: cine este românul care a cântat la încoronarea regului Charles al III-lea

Regele Charles III al Marii Britanii a fost încoronat şi întronat la catedrala Westminster Abbey din Londra, în cadrul unei ceremonii fastuoase, plină de muzică şi marcată de simbolism.

Din ”The Coronation Orchestra” a făcut parte și violonistul român Alexandru-Mihai Bota, cunoscut sub numele de scenă Sascha.

Sasha început să studieze muzica la vârsta de cinci ani și să învețe să cânte la vioara un an mai târziu. Experiența să internațională a început acum 23 de ani, când, alături de tatăl său, Johnny Bota, participa la un curs în Brașov și a întâlnit un artist din Spania care l-a îndrumat să meargă la o academie de elită. Deși și-ar fi dorit să studieze în Germania sau Austria, România nu făcea încă parte din Uniunea Europeană la acea vreme, iar taxele erau mai mari, informează Playtech.

De-a lungul timpului, a susținut concerte alături de Lukas Hagen, Clemens Hagen, Radovan Vlatkovic, Gérard Caussé, Benjamin Schmid sau Michael Martin Kofler.

Are origini românești și a condus ceremonia de încoronare

Este și cazul generalului maior Christopher Ghika, descendent al întemeietorului Jandarmeriei Române, Grigore Alexandru Ghica. Bărbatul cu origini românești a condus ceremonialul încoronării lui Charles al III-lea

„Oamenii trebuie să știe că planificarea acestui moment a început cu multe luni în urmă, în toamna lui 2022. Într-un grup restrâns, am început să facem planul, apoi să adăugăm detaliile, să verificăm dacă toată lumea e de acord. Planul a fost gata în preajma Crăciunului și am început să calculăm de câți militari avem nevoie, după care am trimis solicitări către Marina Regală, Forțele Terestre și către Aviația Regală.

Apoi am început repetițiile, fiecare a repetat la garnizoana sa. Săptămâna trecută am adus toate forțele să repete împreună în sudul Angliei. În weekend am repetat cu toți militarii care (au fost – n.r.) implicați în ceremonia încoronării: 4-5.000 de militari. (…)

Am făcut multe repetiții, dar facem asta pentru orice operațiune militară, ca să oferim cel mai bun rezultat în ziua cea mare”, a declarat generalul Cristopher Ghika, într-o intervenție televizată la Antena 3.