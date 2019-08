SURSE - Cine va conduce campania prezidențială pentru independentul Mircea Diaconu/ UPDATE

Campania pentru prezidențiale a candidatului independent Mircea Diaconu va fi condusă de echipa care a făcut campania de succes a Pro România pentru europarlamentare, spun surse din noua alianta Pro Romania - ALDE pentru STIRIPESURSE.RO. În fruntea echipei de specialiști o să fie Constantin Iacov, spun sursele citate.

UPDATE: Contactat de STIRIPESURSE.RO președintele Pro România, Victor Ponta, a spus că cel care va conduce campania prezidențială a candidatului independent Mircea Diaconu va fi o persoană aleasă și desemnată de acesta și nu un membru de partid: ”Șeful de campanie va fi o persoană tot independentă politic - aleasă de Mircea Diaconu”, a declarat Victor Ponta.

Fostul lider PSD Liviu Dragnea spunea după demiterea Guvernului Grindeanu că Iacov a fost într-un „grup de câțiva politicieni și oameni de afaceri” care au vrut să preia „prin forță” cabinetul.

ALDE și Pro România au decis să susțină la prezidențiale candidatura independentă a lui Mircea Diaconu. Actorul a zis că sprijijnul o să fie logistic și că are nevoie de 'protecție' in sectiile de vot. Diaconu a mentionat ca nu o sa mearga in campanie cu Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu.

