SURSE - Lideri ALDE: Mergem pe moțiune de cenzură dacă PNL ne minte / Nicolai și Vosganian s-au abținut la sprijinul pentru Orban

Liderii ALDE au discutat luni, în Parlament, în ședința Biroului Politic Central, că în cazul în care liberalii nu vor respecta acordul politic încheiat pentru instalarea Guvernului, atunci parlamentarii ALDE vor vota o moțiune de cenzură împotriva guvernului Ludovic Orban. „S-a pus problema ce facem dacă PNL nu respectă înțelegerea scrisă. În cazul ăsta, o să votăm moțiunile simple și moțiunea de cenzură inițiate de opoziție”, au relatat surse din conducerea ALDE pentru STIRIPESURSE.RO.

De asemenea, presedintele Consiliului Național ALDE, Norica Nicolai, dar si purtatorul de cuvant al partidului, Varujan Vosganian, s-au abtinut la vot in privinta sprijinului acordat PNL pentru instalarea guvernului Ludovic Orban. Nicolai si Vosganian au criticat PNL că nu au trecut in programul de guvernare anumite categorii de proiecte si investitii in special pentru zona Moldovei care sufera mult la capitolul dezvoltare fata de Ardeal, au mai zis sursele citate.

Vezi aici acordul PNL-UDMR si acordul PNL-USR incheiate deja pentru sustinerea guvernului.

Acordul pe care ALDE vrea să îl semneze cu PNL conține 12 cerințe: