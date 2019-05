Sylvester Stallone va realiza un remake al filmului 'The Gangster, The Cop, The Devil'

Actorul Sylvester Stallone va realiza, prin compania sa Balboa Productions, un remake al filmului sud-coreean „The Gangster, The Cop, The Devil” (2019), scrie The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.

Thrillerul va fi produs de Stallone, Braden Aftergood, cofondator al Balboa Productions, care a fost producător executiv al „Wind River”, cu Jeremy Renner în rol principal, Jang Won-seok, CEO al BA Entertainment, şi Don Lee (Ma Dong-seok), actorul cunoscut din filmul „Train to Busan”.

Don Lee, în vârstă de 48 de ani, va interpreta rolul principal în remake, după ce a fost protagonistul filmului original.

El este un gangster care supravieţuieşte unui atac comis de un criminal în serie şi încheie un parteneriat cu un poliţist, pentru a-l prinde pe ucigaş.

Producţia cu buget de 9 milioane de dolari, scrisă şi regizată de Lee Won-tae, face parte din selecţia Seance Minuit a Festivalului de Film de la Cannes de anul acesta.

Filmul va fi lansat pe 15 mai, în Coreea de Sud şi 104 teritorii, inclusiv SUA, Australia, Franţa şi Germania.