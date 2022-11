Tancuri cu steaguri ucrainene la 160 km Nord de Moscova. Scene ireale pe străzi spre stupefacția locuitorilor (Video)

Când locuitorii din Tver, un oraș situat la 160 de kilometri nord de Moscova, s-au trezit în această dimineață au văzut mai multe vehicule militare, care aveau steagul ucrainean arborat, în timp ce traversau orașul, relatează The Telegraph.

????️Russian propaganda in works using captured Ukrainian vehicles, said to be Tver city, Russia. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/G2UY251ZGE

Aceștia s-au gândit că au fost invadați.

„Trebuie să spun că acest lucru este ireal”, a afirmat un șofer care a publicat imagini online. El a mai spus că nu știa ce se întâmplă.

Însă, adevărul era altul. Rușii filmau pentru un viitor documentar despre războiul din Ucraina.

„Muzicianul” va fi primul film despre conflict, care a început când Rusia a invadat Ucraina în luna februarie.

„Echipamentele militare ucrainene i-au speriat pe locuitorii din Tver”, a afirmat un serviciu de știri rusesc de opoziție pe canalul de Telegram. „S-a dovedit că în oraș se filmează „Muzicianul”. Acțiunea și intriga sunt plasate în Ucraina de astăzi".

Nu este clar dacă filmul are legătură cu Grupul Wagner, mercenarii numindu-se „muzicieni”.

Cu toate că existența acestora a fost anterior negată de Moscova, de la debutul războiului Grupul Wagner a fost foarte implicat în război, iar în prezent fac recrutări. Gruparea paramilitară are propriul sediu într-un zgârie-nori din Sankt Petersburg.

Nu a fost pentru prima dată când actorii ruși au provocat confuzie pretinzând că fac parte din armata ucraineană.

În orașul Kaluga, aflat la 193 de kilometri sud de Moscova, mai mulți bărbați îmbrăcați în uniforme militare ucrainene au pretins că au preluat controlul unui teatru la începutul acestei luni.

Vehicles with Ukrainian flags seen in Tver, Russia. Unfortunately, they are just for the filming of a movie about the war. pic.twitter.com/N3yXlltWUM