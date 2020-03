Tăriceanu, așteptat la Parchetul General - procurorii îl acuză de abuz în serviciu

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu este așteptat miercuri la sediul Parchetului General să dea explicații în fața procurorilor cu privire la acuzațiile de abuz în serviciu în legătură cu mandatul de senator al lui Cristian Marciu, anunță Antena3.

Parchetul General a făcut investigații pentru abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale, după ce parlamentarul Cristian Marciu a rămas membru al Senatului, deși în 2015 justiția a decis definitiv că a încălcat legea incompatibilităților și ar fi trebuit să își piardă funcția.

„De ziua mea am primit un plic – anul ăsta – de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi surpriză: Am primit înştiinţarea că sunt suspect într-un dosar penal pentru abuz în funcţie. Am început să fac legături, despre ce bănuiesc că este vorba. E vorba despre dosarul care vizează un senator, dosarul de incompatibilitate pe care-l are acest senator”, declara Călin Popescu Tariceanu, la Realitatea Plus.

„Eu, ca preşedinte al Senatului, lumea probabil că-şi imaginează că am aceleaşi prerogative ca un director de întreprindere – dacă vrea să angajeze, angajează, dacă vrea să dea afară, dă afară. Preşedintele Senatului nu are astfel de prerogative, iar Regulamentul descrie foarte clar ce trebuie făcut de către Senat în cazul în care un senator se află în incompatibilitate”, a mai spus liderul ALDE.

Pe 8 ianuarie anul acesta a fost deschisă un dosar de către Parchetul General în care este anchetat modul în care deși senatorul PSD Cristian Marciu a fost declarat incompatibil de către Înalta Curte de Casație și Justiție în martie 2015, prin decizie definitivă, el ocupat în continuare această funcție.

Doi ani mai târziu, în 2017, ANI a cerut Senatului să pună în aplicare decizia definitivă a instanței supreme și să anunțe în plenul Senatului încetarea mandatului senatorului PSD, deoarece nu mai era compatibil cu funcția pe care o ocupa, lucru care nu s-a întâmplat.

Cristian Marciu a fost declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate pentru ca a făcut afaceri cu Consiliul Judetean Giurgiu, în perioada 2008-2012, iar în același timp ocupa și funcția de consilier județean.

Călin Popescu Tăriceanu a fost achitat definitiv de judecătorii de la Înalta Curte, în dosarul în care a fost acuzat de procurorii DNA că a minţit în declaraţiile date ca martor în dosarul retrocedării unei suprafeţe din Pădurea Snagov şi a fermei Băneasa, în care sunt judecaţi prinţul Paul, Remus Truică, Tal Silberstein şi Dan Andronic. Iar într-un alt dosar, în care a fost acuzat de DNA că a primit ”foloase materiale” de aproape 800.000 de dolari de la o firmă austriacă, Senatul a respins cererea procurorilor de ridicare a imunității pentru începerea urmăririi penale.