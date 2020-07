Tăriceanu, după lovitura dată de CCR celor de la PNL: Nu dați banii pe prostii, dați alocații la copii!

View this post on Instagram

Nu înțeleg de ce trebuie ajuns la CCR cu orice lege care e în favoarea oamenilor! Iohannis a promulgat dublarea alocațiilor din ianuarie. De ce nu dă Guvernul Orban alocațiile așa cum prevede legea? Nu dați banii pe prostii, dați alocații la copii! https://www.stiripesurse.ro/ccr-lovitura-usturatoare-pentru-guvernul-orban-alocatiile-trebuie-dublate_1485587.html #alocatii #copii #parinti

