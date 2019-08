Tăriceanu, întrebat dacă Diaconu va rupe voturi din PSD: Ooo, dar cum să nu?

Președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu" că nu are o relație foarte apropiată cu candidatul independent Mircea Diaconu, cel pe care îl susține ALDE, dar spune că din cauza lui s-a creat o mare preocupare în PSD.

"Am avut luni, a fost o discuție, au fost Ponta cu cinci, șase colegi ai lui. Ne-a prezentat cum se vede candidat (n.r.: Mircea Diaconu). Mi-a făcut impresie foarte bună. Ne-a spus ”vreau să fiu independent, dar eu îmi gândesc partea de campanie, de layout. Am nevoie de voi”. Nu am discutat de bani, dar vor fi niște cheltuieli de campanie. L-am întrebat – vrei sediu de campanie? ”Nu am nevoie de sediu de campanie”. Nu s-a obligat la nimic, nu s-a angajat la nimic, în termenii aceștia. Nu suntem într-o relație foarte apropiată ca să spun că îl știu ca pe buzunar. Eu am mai avut o încercare cu el. Eram la ALDE Europa și l-am întrebat nu vrei să vii la ALDE România. Și mi-a spus ”nu, nu am nevoie”", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, al emisiunea "Gândurile lui Cristoiu".

Liderul ALDE spune că există o preocupare în PSD cu privire la candidatura lui Diaconu.

"Diaconu a spus ”eu nu vreau să intru în tiparul acesta. Vreau să fiu președintele tuturor, vreau să lucrez cu instituțiile”. Mie mi se pare că e un exercițiu care merită. Până acum toți președinții au spus că nu e bună Constituția, trebuie să ii dăm atribuții mai largi. Eu cred că președintele are un rol pe care niciun președinte nu a știut să îl joace, cel de arbitru", a spus liderul ALDE.

Acesta a mai declarat că Diaconu va lua și din voturile PNL și USR. Întrebat de votanții PSD, liderul ALDE a răspuns: "Oh cum să nu. Există un întreg freamăt în PSD pe tema asta".

Tăriceanu a anunțat, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu" că Mircea Diaconu a fost unul dintre numele pe care PSD le-a sondat în urmă cu două luni și acesta a avut cea mai bună poziționare.

ALDE și Pro România au decis să îl susțină pe Mircea Diaconu, candidat independent, la prezidențialele din toamnă.