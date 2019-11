TĂVĂLUG în PNL: După Orban, și Turcan îl contrazice pe Predoiu și anunță că PNL are proiecte pentru desființarea SIIJ și a recursului compensatoriu

Prim-vicepreşedintele PNL, vicepremierul Raluca Turcan, a declarat, vineri, la Botoşani, că liberalii vor susţine în Parlament proiectele de lege care vizează desfiinţarea Secţiei de investigare a infracţiunilor în justiţie şi abrogarea actului normativ privind recursul compensatoriu.

Turcan admite că adoptarea acestor acte normative este dificilă în contextul unei majorităţi parlamentare fragile, însă subliniază că ele fac parte din priorităţile legislative ale PNL.

"Referendumul pe justiţie convocat de preşedintele Klaus Iohannis ţintea interzicerea ordonanţelor de urgenţă în domeniul justiţiei. Aşadar, primii care respectă rezultatele referendumului suntem noi, care am fost parte importantă în susţinerea referendumului. În tot programul de guvernare pe care îl avem depus la Parlament, în asumarea guvernării, veţi vedea că partea de justiţie este trecută prin dezbatere parlamentară, pentru că aşa ne obligă votul dat de oameni la referendum. În dezbaterea parlamentară, PNL are proiect de lege de desfiinţare a secţiei speciale şi PNL are proiect de lege de abrogare a prevederilor recursului compensatoriu care au pus în libertate mii de puşcăriaşi. În acelaşi timp, am spus, din momentul în care am ajuns în această situaţie, că ne va fi dificil, dar în niciun caz imposibil, ca priorităţile noastre legislative să fie negociate vot cu vot ca pentru o moţiune de cenzură. Din perspectiva PNL, va fi dificil să negociem majorităţi parlamentare, dar un angajament dat este un angajament luat", a afirmat Raluca Turcan.