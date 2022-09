Teatrul Marin Sorescu din Craiova va dezvolta producţii de teatru experimental, folosind tehnologii de pionierat, prin proiectul ACuTe

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova va dezvolta producţii de teatru experimental, folosind tehnologii de pionierat prin proiectul ACuTe, lansat, joi, la Ars Electronica, ce se desfăşoară la Linz, în Austria, unul dintre cele mai importante festivaluri de artă digitală din lume, potrivit news.ro.

Panelul de discuţie Digital Theatre - Democratization of a Medium va reuni artişti şi creatori implicaţi în ACuTe care vor discuta despre modul în care transformarea digitală va modela teatrul în anii următori. Lansarea proiectului va avea loc pe o scenă 3D imersivă, în decorul spectacolului mixed-reality SH4D0W.

Care este elementul cu adevărat transformator în trecerea de la teatru la teatru digital? Cum se transformă mediul într-un spaţiu în care linia dintre performeri şi receptori se estompează?

În cadrul acestui panel de discuţie se va analiza modul în care o nouă abordare a publicului va modela scena (digitală) de teatru din Europa şi nu numai, în anii următori. O nouă înţelegere a conceptelor şi relaţiilor dintre teatru, public, performance şi spaţiu este ceea ce constituie transformarea digitală a teatrului ca mediu. Publicul este invitat să facă schimb de idei cu participanţii despre posibilele aplicaţii viitoare ale conceptelor digitale în teatru şi despre modul în care doresc să se implice în dezvoltarea acestuia.

Din partea Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, participă la eveniment Alexandru Boureanu, managerul teatrului şi George Albert Costea, actor al Naţionalului craiovean şi coordonatorul proiectului în România. Din echipa română face parte şi Ciprian Făcăeru, arhitect în realitatea virtuală şi mixtă, designer de experienţe digital augmentate şi interactive, cercetător new media.

Proiectul ACuTe, care este co-finanţat de Uniunea Europeană, reuneşte 14 organizaţii europene de top din domeniul teatrului şi al cercetării, care au drept scop să dezvolte producţii de teatru experimental, folosind tehnologii de pionierat. Noile tehnologii includ roboţi, inteligenţă artificială şi „spaţiu imersiv de explorare”, fiecare urmând a fi testate de către diferite organizaţii pentru a încerca noi moduri de a produce spectacole, de a spune poveşti pe scenă şi de a determina publicul să interacţioneze şi să relaţioneze cu arta.

Experimentarea va fi ghidată de conceptul inovator „testbed”, nemaiîntâlnit până acum în artele spectacolului, şi va duce la diseminarea cunoştinţelor pentru a îmbunătăţi abilităţile sectoarelor mai largi ale teatrului şi artei spectacolului.

Urmând modelul altor sectoare, ACuTe va crea un „TESTBED pentru zona culturală”. Acest proces, o integrare interdisciplinară a tehnologiei digitale şi a co-creaţiei, va duce la testarea şi prototiparea noilor tehnologii în cadrul celor trei teme cheie ale proiectului: noile dramaturgii, stage design şi implicarea publicului. Acestea vor fi inovaţii în modul în care spunem poveşti pe scenă, în modul în care acestea sunt produse şi în modul în care publicul interacţionează cu ele.

Organizaţiile partenere se vor împărţi în trei grupuri, care se potrivesc celor trei elemente de testare, pentru a facilita schimbul regional de cunoştinţe. Procesul de lucru va fi susţinut de o serie de rezidenţe ale experţilor, ateliere de formare şi sprijin pentru dezvoltarea capacităţii profesionale în integrarea profundă a tehnologiei în procesul de producţie teatrală pe termen lung.

Elementul cheie al proiectului va fi găsirea unor modalităţi de co-creaţie pentru a ajunge la grupurile de public defavorizate şi pentru a ajuta sectorul să devină mai rezistent şi mai viabil post-COVID. În mod similar, obiectivul ACuTe este de a oferi o abordare structurată a dezvoltării digitale în acest sector, care a fost sporadică până în prezent.

Cele 14 organizaţii implicate în proiectul ACuTe sunt teatre de top, universităţi şi organizaţii de arte creative din Europa: • Universitatea de Ştiinţe Aplicate OULU (Finland) • Ars Electronica (Austria) • European Theatre Convention (Germania) • Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao (Spain) • Academia Estonă de Arte (Estonia) • Universitatea de Ştiinţe Aplicate Saxion (Olanda) • Théâtre de Liège (Belgia) • Landestheater Linz (Austria) • De Toneelmakerij (Olanda) • Teatrul Naţional Sloven Nova Gorica (Slovenia) • Det Norske Teatret (Norvegia) • Academy for Theatre and Digitality (Germania) • Schauspielhaus Graz (Austria) • Teatrul Naţional “Marin Sorescu” din Craiova (România)

Cele 7 teatre partenere au fost selectate din reţeaua ETC - European Theatre Convention (ETC), cea mai mare reţea de teatre finanţate din fonduri publice din Europa. 5 dintre parteneri au participat, de asemenea, la un proiect anterior de teatru digital realizat de ETC, European Theatre Lab, printre care şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, care a co-produs spectacolul Idiomatic (2018)