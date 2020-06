Tehnicianul ceh Dusan Uhrin va antrena echipa Gaz Metan Medişa, în locul lui Edward Iordănescu, a anunţat preşedintele clubului, Ioan Mărginean, potrivit news.ro.

Întrebat la Digi Sport dacă Dusan Uhrin vine la Mediaş, Mărginean a răspuns: "Eu am convingerea că da. În mod normal toată lumea îşi ia nişte precauţii suplimentare, respectiv mi se pare normal să aibă două teste ca să poată să intre în contact cu echipa. Am reziliat pe cale amiabilă cu staff-ul lui Edi, astăzi au semnat actele. Echipa are staff tehnic, are un program pe care domnul Uhrin îl va comunica pentru săptămâna ce urmează, să pregătim meciul de la Astra (n.r. - de luni)."

Ultima oară, Uhrin a antrenat formaţia Dinamo, din luna august a anului trecut până la 9 martie.

Dusan Uhrin Jr. a mai pregătit în România echipele Poli Timişoara, în două rânduri (2007-2008, 2010-2011), şi CFR Cluj (2009).

Noul tehnician al medieşenilor şi-a început cariera de antrenor principal în campionatul Cehiei la Bohemians Praga şi a mai antrenat echipele Mlada Boleslav (trei mandate), AEL Limassol, Dinamo Tbilisi, Viktoria Plzen, Dinamo Minsk şi Slavia Praga.