Tehnicianul echipei Dinamo, Dusan Uhrin Jr.: 'Nu vreau ca jucătorii mei să facă aceleaşi greşeli ca înainte. FC Botoşani are un atac foarte bun'

Tehnicianul echipei Dinamo, Dusan Uhrin Jr., a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că adversara din acest weekend, FC Botoşani, este o formaţie cu un atac foarte bun şi că dinamoviştii nu trebuie să facă aceleaşi greşeli ca înainte, anunță news.ro.

“Ne aşteaptă un meci foarte dificil, pentru că Botoşani are un atac foarte bun. Are ceva mici probleme în defensivă, dar trebuie să fim atenţi la jucătorii lor, pentru că sunt vreo cinci jucători foarte buni de atac. Depinde de noi cum ne concentrăm. Nu vreau ca jucători mei să facă aceleaşi greşeli ca înainte. Va fi dificil”, a spus Uhrin.

El a menţionat că speră ca suporterii să vină în număr cât mai mare pe Arena Naţională. “Trebuie să îi întrebăm pe jucători dacă se simt bine pe Arena Naţională. Pe vechiul stadion am câştigat, a fost bine. Am jucat acolo şi am jucat împotriva Stelei în Liga Europa. Este un stadion frumos, totul este nou, este bine pentru jucători. Nu ştiu dacă va fi bine pentru noi”, a mai afirmat tehnicianul.

Uhrin a declarat că nu crede că Puljici va juca sâmbătă. “Puljici se pregăteşte de doar şapte zile. Pentru acest joc nu sunt sigur că va fi pregătit, nu cred. Brito este pregătit să joace, dar nu 90 de minute. Trebuie să lucrăm cu el, va juca nu doar în acest joc ci şi în următorul”.

Antrenorul dinamovist a vorbit şi despre Cupa României, în care Dinamo va întâlni UTA Arad în 16-imi: “În Cupa României va fi dificil cu Arad. Dacă vrem să câştigăm Cupa trebuie să trecem de acest joc. Cupa este unul dintre obiectivele noastre”.

Dinamo va întâlni echipa FC Botoşani, sâmbătă, pe Arena Naţională, de la ora 21.00, în etapa a noua a Ligii I.