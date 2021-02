Tenismenul francez Benoit Paire critică organizarea Australian Open: 'O pregătire trunchiată, meciuri trunchiate'

Tenismenul francez Benoit Paire nu a trecut peste faptul că a fost obligat să stea în carantină strictă înaintea Australian Open, potrivit news.ro.

"O pregătire trunchiată, meciuri trunchiate. Pentru mine, acest lucru este scandalos. Totul e foarte frumos la turneul lor, dar pentru mine este un rahat şi ceea ce s-a întâmplat este ruşinos. Eu, nu am semnat pentru asta! Eu am semnat pentru paisprezece zile în care să mă pot antrena, pentru un lucru prin care, pentru că nu era multă lume în avion, să fie afectată doar o mică secţiune, în cazul unei persoane infectate. Eu am călătorit singur la business, nu am văzut pe nimeni în timpul zborului, m-am dus la Hyatt pe cont propriu, pentru că nu era nimeni acolo şi era zborul jucătorilor din calificări. Nu m-am intersectat cu nicio persoană toată călătoria. Şi acolo, tot zborul este trimis în carantină, pentru că există un caz pozitiv în avion. Nu am semnat pentru asta!", a declarat Paire, într-un interviu acordat L'Equipe.

Paire a mai spus că "jucătorii sunt luaţi idioţi" şi a denunţat un tratament diferit faţă de alţi sportivi: "A existat un caz pozitiv şi în zborul pentru Adelaide, dar acolo au avut timp să ia probe de sânge etc. Nouă ni s-a spus să facem carantină! Nu facem aceleaşi lucruri şi aceleaşi reguli pentru toată lumea".

Benoit Paire, locul 29 ATP şi cap de serie numărul 25, a fost eliminat, luni, în primul tur al competiţiei, fiind învins, cu scorul de 6-2, 2-6, 7-6 (5), 7-5, de Egor Gerasimov din Belarus, locul 79 ATP.