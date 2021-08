Tenorul Romeo Saleno, despre Virginia Zeani: 'O personalitate mondială, a fost o soprană de mare calibru. Sunt un norocos şi îi mulţumesc cât trăiesc'

Unul dintre cei mai importanţi tenori din România, Romeo Saleno, invitatul de onoare al celei de-a IV-a ediţii a Festivalului Regal de Operă "Virginia Zeani" desfăşurat la Târgu Mureş, susţine că se consideră un mare norocos şi îi mulţumeşte maestrei Virginia Zeani, care i-a influenţat cariera şi împreună cu care s-a perfecţionat, potrivit agerpres.ro.

"Am avut plăcerea să o cunosc pe doamna Virginia Zeani la Academia de Muzică 'Gheorghe Dima' din Cluj-Napoca, unde am absolvit în 2003. Cred că în anul 2002 am cunoscut-o, am avut plăcerea să lucrez cu maestra Virginia Zeani la Cluj şi a fost un moment de răscruce, mi-am dorit din prima clipă să urmez cursurile sale şi cred că am atras acest lucru pentru că mi-a oferit o bursă de studii de Master Class de care am beneficiat în anul 2015. Mestra este o personalitate mondială, a fost o soprană de mare calibru, are şi un record, cele mai multe spectacole de Traviata, implicit Violeta cântată de domnia sa. Am avut ocazia să îmi îmbunătăţesc filatul, pentru că la bărbaţi vocea e mai greoaie, aceste fineţuri sunt greu de exercitat şi dânsa a ştiut cum să le modeleze, a avut acest har şi pot să mă numesc un norocos. Sunt un norocos şi îi mulţumesc cât trăiesc şi asta îmi dă o siguranţă şi lejeritatea în a performa partiturile de operă. E o tehnică pe care am dobândit-o şi de care mă pot bucura toată cariera", a declarat Romeo Saleno.

În momentul în care a fost selectat pentru a participa la Master Class-ul Virginiei Zeani, care este considerată "prima donna assoluta" a Teatrului de Operă din Roma, cariera lui Romeo Saleno a cunoscut o ascensiune fulminantă.

"Cred că am fost luat cu valul, nici nu am apucat să mă mai gândesc, a fost 'Uau!'. Doamna Zeani are o personalitate fascinantă şi, oarecum, în apropierea dânsei trăieşti un miracol, te duci cu valul, nu mai ai timp să realizezi altceva. Pur şi simplu aveam această admiraţie şi fascinaţie şi am fost acaparat. Mi-a influenţat cariera, fiindcă am avut o invitaţie să cânt cu doi dirijori cunoscuţi de domnia sa, am fost recomandat şi recomandarea ei are o greutate, acei maeştri au avut încredere. Ulterior s-a confirmat, după ce ne-am cunoscut şi am cântat împreună, mi-au deschis drumurile în America. Ulterior am primit şi cetăţenie americană. M-a ajutat de atunci, de la Cluj, din 2002-2003, cu plecarea spre America. După ce am fost finalist la 'Placido Domingo', în 2001, şi am studiat cu doamna Virginia Zeani, am primit şi o bursă de Master Class la New York din partea altei mari soprane, Renata Scotto", a arătat Romeo Saleno.

El l-a evocat pe Luciano Pavarotti, care spunea că e suficient să ai un succes mare, pentru că a doua zi dimineaţa ţi se deschid toate uşile, în lumea operei lucrurile mişcându-se foarte repede.

"Atât de repede merge vestea că a apărut un tenor sau o soprană formidabilă, că lumea operei e mică, este un cerc închis în care toţi vorbesc de toate şi se află repede. Îmi doresc foarte mult să cânt în Festivalul 'Virginia Zeani', cu atât mai mult cu cât nu am avut ocazia până acum, am fost tot plecat, acum sunt în ţară şi aş putea. Le mulţumesc pentru invitaţie şi de această mare oportunitate de a fi în Festivalul 'Virginia Zeani'", a precizat Romeo Saleno.

Festivalul Regal de Operă "Virginia Zeani" a debutat vineri şi se încheie duminică seara cu opera comică "Elixirul Dragostei", de Gaetano Donizetti.

Spectacolul este programat la ora 19,00 la Palatul Culturii din Târgu Mureş şi se bucură de participarea extraordinară a orchestrei şi corului Operei din Braşov, dirijor Traian Ichim, iar solişti sunt tenorul Ştefan von Korch, soprana Katalin Kolcsár şi baritonul Adrian Mărcan.

Celebra soprană Virginia Zeani, născută Zehan în 1925, în localitatea mureşeană Solovăstru, este una dintre cele mai prestigioase soprane lirice ale lumii din anii '50, '60 şi '70. A fost timp de 25 de ani "prima donna assoluta" a Teatrului de Operă din Roma şi este celebrată printr-un festival regal care îi poartă numele, Festivalul Regal de Operă "Virginia Zeani" de la Târgu Mureş.

Virginia Zeani deţine peste 50 de premii şi distincţii naţionale şi internaţionale. Este doctor honoris causa al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti şi al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, fiind deţinătoarea Decoraţiei Regale "Nihil Sine Deo", acordată în 2011 de regele Mihai I al României, deţine distincţia judeţului Mureş, "Fibula de la Susesni", conferită de Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Distincţia ALAE a Consiliului Judeţean Mureş şi este cetăţean de onoare al comunei natale, Solovăstru, precum şi al municipiului Reghin.

În cartea biografică, soprana Virginia Zeani, acum în vârstă de 96 de ani, a arătat că avea 21 de ani când i s-a ivit ocazia de a pleca din ţară, în anul 1947, fiindu-i oferită o bursă de şase luni în Italia, după ce în timpul studiilor i-a cunoscut pe secretarul Ambasadei Italiei la Bucureşti şi pe consulul de atunci, care au invitat-o să cânte la ambasadă.

Câteva zile mai târziu, aceştia i-au vorbit despre Virginia Zehan şi şefului guvernului de atunci, Petru Groza, care a invitat-o să cânte la el acasă, în prezenţa unui dirijor de operă şi a soţiei acestuia, plus ataşaţii culturali ai Rusiei şi ai Bulgariei. Din cartea Virginiei Zeani mai aflăm că cei doi ataşaţi culturali i-au propus să cânte la Moscova şi la Sofia, însă soprana a cerut să fie ajutată să plece în Italia, să studieze şase luni.

În cartea biografică se mai arată că deşi a ajuns în Italia şi era singură, a beneficiat de ajutor, inclusiv în ceea ce priveşte schimbarea numelui, din Zehan în Zeani.

Soprana Viginia Zeani a debutat în anul 1948, a avut o carieră internaţională de peste 30 de ani, a interpretat peste 60 de roluri diferite şi a cântat alături de marii tenori ai lumii, între care Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Beniamino Gigli sau Ferruccio Tagliavini.

Pentru a onora numele acestei mari soprane, în anul 2017, un jurist stabilit în Botoşani, Marian Jurgiu, născut în acelaşi sat cu Virginia Zeani, a iniţiat prin Asociaţia "Together on Top" un parteneriat cu Primăria Târgu Mureş şi cu Consiliul Judeţean Mureş, fiind puse astfel bazele primului Festivalul Internaţional de Operă "Virginia Zeani", care încă de la prima ediţie s-a situat între printre primele trei cele mai importante competiţii ale scenei lirice găzduite de România.