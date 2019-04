Tensiune în PSD-ALDE! Varujan Vosganian a plecat val-vârtej de la Conferința PSD de la Iași. Ce l-a deranjat pe liderul ALDE

Deputatul Varujan Vosganian, preşedintele filialei ieşene a ALDE, anunță sâmbătă pe Facebook că a părăsit Conferința Extraordinară de alegeri a Organizației Județene Iași a PSD, unde fusese invitat, nemulțumit că liderii social-democrați au vorbit doar despre guvernarea PSD.

„Sunt, încă, la vârsta noutăților, chiar dacă am trei decenii de experiență politică. Astăzi, răspunzând cu politețe unei invitații, am participat pentru prima oară în viața mea la o întrunire PSD, cea a organizației Iași. I-am ascultat pe distinșii oratori vorbind despre guvernarea (doar a) PSD, despre faptul că toți românii de bună credință sunt la PSD etc.etc., drept care, după vreun ceas, am socotit că e mai bine să plec, ca să nu-i tulbur.”, scrie Vosganian pe Facebook.