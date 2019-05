Teodorovici: N-am depășit împrumuturile din strategia privind datoria publică

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat marţi că strategia de administrare a datoriei publice a fost prezentată încă de la începutul acestui an, iar până acum MFP nu a ieşit cu nimic în afara acestui document, potrivit Agerpres.

"Această strategie a datoriei publice în România a fost prezentată public încă de la începutul acestui an. Nu este absolut nimic în afara acestui document, a acestei strategii pe care întreaga piaţă o cunoaşte şi acesta este un lucru firesc la nivelul întregii Europe. Pentru ce ne împrumutăm atunci când ne împrumutăm? Nu ştiu, dar trebuie să ştiţi că nu o să fie nici pensii, nici salarii, nici investiţii. Este nevoie de finanţare zilnică pe care Ministerul de Finanţe o are ca orice minister de Finanţe din orice alt stat din lume, nu am depăşit, suntem exact pe ceea ce am acceptat de la început de an", a spus Teodorovici, la Palatul Victoria, întrebat la ce sunt folosiţi banii care vin din împrumuturile de pe pieţele externe pe care le-a luat Ministerul Finanţelor de la începutul anului.

El a adăugat că acel împrumut de trei miliarde de euro "despre care s-a tot discutat" a fost o premieră pentru România şi este o acţiune de succes pe care guvernatorul BNR a apreciat-o.

"Este pe o perioadă de timp foarte mare, este prima dată când România împrumută pe o astfel de perioadă şi asta arată de fapt încrederea pieţei în statul român. Cine să te împrumute, dacă nu are încredere, pe un termen foarte lung?", a menţionat acesta.