Teodorovici vrea limitarea călătoriilor gratuite pentru studenți! Liderul TSD îmbrățișează ideea: Introducerea unor criterii, necesară

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a anunţat luni că în CEx al PSD s-a discutat şi despre „limitarea” numărului de călătorii gratuite cu trenul acordate studenţilor, dar şi despre acordarea gratuităţilor în funcţie de criterii precum vârsta sau performanţele şcolare. Liderul TSD, Gabriel Petrea, a anunțat marți la Realitatea Tv că susține ideea lui Teodorovici, precizând că introducerea unor criterii pentru transportul gratuit este necesară.

„Este vorba de un principiu. Noi am vorbit cu studenții în această perioadă și atunci când am luat măsura de a da transport gratuit la studenți nu am inclus niciun criteriu pentru această gratuitate. Deci, practic, toată lumea beneficiază de acest drept oricând și dacă se duc la mare, la munte, de 10 ori pe zi, pot face acest lucru. Cred că introducerea unor criterii pentru a călători gratuit cu transportul este necesară”, a spus Petrea, într-o intervenție telefonică, spunând că a militat foarte mult pentru această măsură.