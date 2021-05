'The French Dispatch' al regizorului Wes Anderson inclus în competiţia festivalului Cannes 2021

Cel mai recent film al regizorului Wes Anderson, "The French Dispatch", va fi prezentat în competiţia oficială a Festivalului de la Cannes, care va avea loc în luna iulie, au anunţat vineri organizatorii evenimentului, relatează AFP.

"Prevăzut iniţial pentru a fi prezentat la Cannes 2020", ediţie anulată din cauza primului lockdown decretat în Franţa, acest film, turnat în oraşul Angouleme, "va avea parte de o avanpremieră mondială în competiţia de la Cannes 2021", au precizat organizatorii festivalului într-un mesaj publicat pe Twitter.

Filmul "The French Dispatch" reuneşte o pleiadă de staruri ale cinematografiei mondiale, precum Bill Murray - actor fetiş al regizorului Wes Anderson - Tilda Swinton, Timothee Chalamet, Adrien Brody, Lea Seydoux şi Mathieu Amalric.Regizorul american Wes Anderson, în vârstă de 52 de ani, a construit în cele 10 lungmetraje din filmografia sa, în care se regăsesc pelicule precum "The Royal Tenenbaums", "The Darjeeling Limited", "Fantastic Mr. Fox", "Moonrise Kingdom", "The Grand Budapest Hotel" şi "Isle of Dogs", un univers tandru şi melancolic, marcat de pasiunea lui pentru planurile cu simetrie perfectă.Filmul "The French Dispatch" prezintă o colecţie de povestiri extrase din cel mai recent număr al unei reviste americane, publicat într-un oraş francez fictiv din secolul al XX-lea, potrivit sinopsisului său oficial.Acest lungmetraj este cel de-al treilea film anunţat oficial în competiţia de la Cannes, al cărei câştigător din 2019, recompensat cu trofeul Palme d'Or, a fost pelicula "Parasite", regizată de cineastul sud-coreean Bong Joon Ho. Selecţia oficială a Festivalului de la Cannes va fi anunţată pe 3 iunie, în cadrul unei conferinţe de presă.În competiţia din 2021 a fost anunţat deja lungmetrajul "Annette", regizat de francezul Leos Carax, care va fi proiectat în deschiderea festivalului şi ai cărui protagonişti sunt Marion Cotillard şi Adam Driver. Cineastul olandez Paul Verhoeven, autorul unor filme precum "Basic Instinct" şi "Elle", a fost şi el inclus în competiţia oficială din acest an cu "Benedetta", un film despre o călugăriţă lesbiană din secolul al XVII-lea, interpretată de Virginie Efira.Cea de-a 74-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes se va desfăşura în perioada 6-17 iulie.