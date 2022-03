The Rolling Stones va susţine 14 concerte în zece ţări din Europa în cadrul turneului 'SIXTY' , care celebrează 60 de ani de la înfiinţarea formaţiei

The Rolling Stones va susţine 14 concerte în zece ţări din Europa în cadrul turneului ''SIXTY'' (şaizeci), care celebrează 60 de ani de la înfiinţarea formaţiei britanice. Va fi un turneu european fără Charlie Watts, bateristul legendar care a încetat din viaţă în 2021, înlocuit de Steve Jordan pentru turneul american de anul trecut, conform Agerpres.

Turneul va debuta pe 1 iunie la Madrid şi se va încheia pe 31 iulie la Stockholm, unele dintre concertele anunţate având loc pe legendarul stadion Anfield din Liverpool, pe San Siro din Milano, la Bruxelles şi de două ori la Londra.



În iulie trupa va cânta în Franţa, la Paris şi Lyon, a anunţat luni compania de promovare Live Nation, informează agenţia AFP. Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood şi Steve Jordan vor concerta pe 19 iulie pe Groupama Stadium din Lyon şi pe 23 iulie pe hipodromul Paris-Longchamp, fiecare cu câte 50.000 de locuri disponibile.



The Rolling Stones a publicat un videoclip pe Instagram, vineri, în care apare o hartă a Europei pe care sunt presărate reprezentări ale logo-ului familiar al formaţiei - buze roşii şi limba scoasă. Singurul mesaj care însoţeşte clipul este "Can't you hear me knocking", care este şi titlul uneia dintre piesele celebre ale formaţiei.



Formaţia începuse turneul internaţional "No Filter" din 2017, însă concertele au fost anulate după izbucnirea pandemiei de COVID-19.



Anul 2022 este încărcat de simboluri pentru Rolling Stones. Grupul sărbătoreşte cea de-a 50-a aniversare a unuia dintre albumele lor emblematice, "Exile on main street" şi mai ales 60 de ani de existenţă. Pe certificatul de naştere al trupei, criticii rock au trecut anul primului concert în care membrii trupei au urcat împreună pe scenă, în iulie 1962, la clubul Marquee din Londra.



Potrivit contactmusic.com, trupa lucrează la primul album cu piese noi după "A Bigger Bang" (2005). Formaţia a lansat un disc de cover-uri blues, "Blue and Lonesome", în 2015.



Datele turneului sunt următoarele:



1 iunie - Madrid (Stadionul Wanda Metropolitano)



5 iunie - Munchen (Stadionul Olimpic)



9 iunie - Liverpool (Stadionul Anfield)



13 iunie - Amsterdam (Arena Johan Cruijff)



17 iunie - Berna (Stadioul Wankdorf)



21 iunie - Milano (Stadionul San Siro Stadium)



21 iunie - Londra (BST Hyde Park)



3 iulie - Londra (BST Hyde Park)



11 iulie - Bruxelles (Stadionul King Baudouin)



15 iulie - Viena (Stadionul Ernst Happel)



19 iulie - Lyon (Stadionul Groupama)



21 iulie - Paris (Hipodromul Longchamp)



17 iulie - Gelsenkirchen, (Arena Veltins, Germania)



31 iulie - Stockholm (Arena Friends).



Biletele pentru "SIXTY" urmează să fie puse în vânzare pe 18 martie.