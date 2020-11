Thomas Kolarik este noul vicepreşedinte executiv Operaţiuni & IT al BCR

Banca Comercială Română (BCR) l-a numit pe Thomas Kolarik în funcţia de vicepreşedinte executiv Operaţiuni & IT, începând cu 1 ianuarie 2021, în locul lui Ryszard Druzynski, care îşi încheie mandatul şi se întoarce în Polonia, ţara sa natală, unde va da curs altor oportunităţi profesionale, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al băncii, remis joi AGERPRES, numirea lui Thomas Kolarik este în curs de autorizare la Banca Naţională a României.

Thomas Kolarik are un doctorat în Informatică, obţinut la Universitatea de Economie şi Afaceri din Viena, şi deţine o experienţă profesională consistentă ca manager IT, ocupând poziţii executive în domeniul IT, ca CIO sau CTO în sectorul bancar, în cadrul unor renumiţi furnizori internaţionali de servicii IT, precum şi în start-up-uri. Este specializat în livrarea de proiecte şi operaţiuni în medii critice pentru îndeplinirea misiunilor în domeniul serviciilor financiare, cu accent pe externalizare servicii, securitate cibernetică, operaţiuni şi dezvoltări de tip agile şi învăţare automată.

În ultimii 10 ani, Thomas Kolarik a ocupat funcţia de managing director în cadrul IT Solutions Austria, furnizorul de servicii de IT al Grupului Erste în Austria, Erste Bank Austria şi al altor 45 de bănci de economii, unde a condus echipe de 800 - 1.000 de angajaţi şi a supervizat un număr mare de aplicaţii, utilizate de peste 20.000 de persoane şi aproape 1.000 de sucursale, bazate pe un sistem bancar comun. Anterior, a construit o companie de consultanţă de la zero, după ce a activat ca manager de dezvoltare de business al unui furnizor multinaţional de servicii IT.

"Thomas Kolarik vine dintr-o poziţie cheie în definirea viitorului digital al Erste Group şi a făcut parte din echipa care a implementat platforma George în Austria. Sunt convins că are abilităţile şi experienţa necesare pentru a genera sinergii puternice între tehnologie şi business, astfel încât să ducă BCR la următorul nivel în ceea ce priveşte sistemele digitale. Suntem convinşi că va aduce plus valoare echipei BCR prin abilităţile sale de lider în livrarea de proiecte, continuitatea operaţiunilor şi adoptarea tehnologiilor de ultimă generaţie", a declarat Manfred Wimmer, preşedintele Consiliului de Supraveghere al BCR.

La rândul său, directorul general al BCR, Sergiu Manea, şi-a exprimat convingerea că abilităţile noului vicepreşedinte al BCR vor aduce un progres semnificativ băncii.

"Îi urăm un călduros bun venit lui Thomas Kolarik, un manager experimentat, cu vastă experienţă în rolul de transformare IT. Suntem convinşi că abilităţile sale de business vor aduce un progres semnificativ în BCR, în ceea ce priveşte utilizarea celor mai noi tehnologii, agilitatea în execuţie şi sistemele de securitate cibernetică. Am convingerea că va juca un rol fundamental în procesul nostru de a deveni o companie ghidată de tehnologie, un campion al convenienţei digitale pentru clienţi şi un reper pe zona de securitate şi fiabilitate, în acest mediu provocator. Totodată, îi mulţumesc lui Ryszard Druzynski, care, în ultimii ani, a investit timp şi pasiune pentru a realiza o platformă solidă, necesară transformării informaţionale şi optimizării cadrului nostru operaţional. În contextul actual, vreau să îi mulţumesc şi să îi arăt recunoştinţă pentru dedicarea sa extraordinară în asigurarea continuităţii activităţilor tehnologice şi operaţionale ale băncii. Contribuţia lui Ryszard a fost esenţială pentru gestionarea şi operarea cu încredere a businessului nostru, în noua realitate", a afimat Manea.

Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, este unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, incluzând operaţiunile de bancă universală (retail, corporate & investment banking, trezorerie şi pieţe de capital), precum şi societăţile de profil de pe piaţa leasingului, pensiilor private şi a băncilor de locuinţe.

Erste Group este unul dintre principalii furnizori de servicii financiare din estul Uniunii Europene. 47.400 de angajaţi deservesc 16,1 milioane de clienţi în cadrul a 2.230 de filiale din 7 ţări (Austria, Republica Cehă, Slovacia, România, Ungaria, Croaţia, Serbia). La sfârşitul trimestrului III 2020, Erste Group deţinea active totale în valoare de 272 miliarde de euro.