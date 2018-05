TIFF 2018 - Maraton de proiecții speciale, premiere mondiale și evenimente în aer liber

Maraton de proiecţii speciale, premiere mondiale, evenimente în aer liber, lansări de carte, expoziţii aniversare şi petreceri organizate în nu mai puţin de 13 spaţii-partenere sunt anunţate la cea de-a 17-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Transilvania care are loc între 25 mai şi 3 iunie la Cluj, informează news.ro.

Programul complet al acestei ediţii este disponibil pe site-ul festivalului, iar biletele la toate proiecţiile şi evenimentele pot fi achiziţionate direct de pe tiff.eventbook.ro şi prin intermediul aplicaţiei TIFF, disponibilă în curând pe App Store şi Google Store.

Protagonist şi creator al unor capodopere scenice, conducător de companii reputate, pedagog cu vocaţie, Gigi Căciuleanu este o voce originală şi profundă a dansului contemporan. Pe 30 mai, Casa de Cultură a Studenţilor va găzdui lansarea volumului "Gigi Căciuleanu - Omul Dans", de Ludmila Patlanjoglu, o carte-album cu mărturii, gânduri, confesiuni, poeme şi desene ce dezvăluie o faţă tainică a artistului, realizată în condiţii grafice excepţionale de Bogdan Căpîlnean şi susţinută de Institutul Cultural Român. Pentru acest eveniment, Gigi Căciuleanu a realizat recitalul extraordinar "Text Shop", un one-man-show ce propune o formă originală de contact direct cu publicul.

Organizat în colaborare cu JTI, evenimentul va continua cu proiecţia documentarului "Bobbi Jene" (regia Elvira Lind), distins cu Premiul Juriului la Tribeca. Filmul spune povestea emoţionantă a dansatoarei americane Bobbi Jene Smith, care după zece ani de celebritate alături de apreciata trupă israeliană Batsheva decide să revină în SUA, luându-şi rămas-bun de la mentorul ei, de la coregrafi şi, nu în ultimul rând, de la dragostea vieţii ei.

Sub emblema Film şi Politică, cinefilii vor descoperi povestea victimelor dictaturii lui Franco, care încă luptă pentru dreptate. Filmat de-a lungul a şase ani, "Tăcerea celorlalţi" (El silencio de los otros/The Silence of Others, regia Almudena Carracedo, Robert Bahar) redă eforturile victimelor şi ale supravieţuitorilor în timp ce organizează "Procesul argentinian", refuzând să dea uitării crimele împotriva umanităţii.

Producţia distinsă cu Premiul publicului la Berlin va fi proiectată pe 27 mai, de la ora 15.30, la Cinema "Florin Piersic" şi va fi urmată de o dezbatere organizată împreună cu partenerii de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc. De o proiecţie specială, organizată în parteneriat cu Sports Festival, va avea parte şi documentarul "John Mcenroe: Imperiul perfecţiunii" (L’empire de la perfection/ In the Realm of Perfection, regia Julien Faraut), un film-eseu captivant despre legendarul tenisman John McEnroe, care explorează dorinţa lui de perfecţiune, frustrările personale, dar şi cea mai grea înfrângere din carieră, cea de la turneul de tenis de la Roland-Garros din 1984. Filmul va rula pe 28 mai, de la ora 15.00, la Casa de Cultură a Studenţilor.

Pe 29 mai, după lăsarea serii, publicul TIFF va urmări în premieră mondială documentarul "Dacii liberi" (Free Dacians), regizat de Andrei Gorgan şi Monica Lăzurean Gorgan. Proiectat în aer liber în decorul fantastic de la Arkhai Sculpture Park (Vlaha), documentarul abordează într-o manieră inedită cele mai controversate subiecte legate de naţionalism, urmărind intrigile iscate în comunităţile de dacologi cu viziuni diferite. Evenimentul va începe de la 20.30, cu un concert-eveniment susţinut de URMA, formaţia de rock alternativ, originară din Cluj-Napoca.

De ziua lor, cei mai tineri dintre cinefili vor avea parte de proiecţii speciale dedicate. Într-o tabără de vară, 19 copii trec printr-o mulţime de peripeţii: învaţă orientarea, escaladează munţi, construiesc diguri, spun poveşti de groază la focul de tabără şi se îndrăgostesc pentru prima oară în Străjerii, o producţie românească proiectată în premieră mondială la TIFF, pe 1 iunie, la Cinema "Florin Piersic". În aceeaşi zi, cu intrare liberă, publicul mai poate urmări Poveşti în mişcare (Moving Stories), cel mai recent film al regizorului Rob Fruchtman, în care lumea dansului uneşte copiii din medii devaforizate. Documentarul filmat în India, România, Coreea şi Irak urmăreşte călătoria faimoşilor dansatori de la Battery Dance şi munca lor în cadrul atelierelor dedicate tinerilor din grupurile de risc.

O tradiţie la fiecare ediţie a festivalului, TIFF dedică în 2018 proiecţia cu scop caritabil copiilor de la Şcoala "Nicolae Iorga" din Cluj Napoca. Toate fondurile obţinute din biletele vândute pentru proiecţia de joi, 31 mai, de la Cinema Florin Piersic, a producţiei nominalizate la Oscarul pentru cel mai bun film străin "Insulta" (L’insulte, regia Ziad Doueiri) vor fi direcţionate către proiectul de dotare si amenajare a unei săli de cinema şi activăţi media în această şcoală. Aici, copiii din medii defavorizate vor putea avea propriile proiecţii de filme şi ateliere dedicate care se vor derula pe perioada întregului an şcolar cu susţinerea TIFF.

La 100 de ani de la naşterea legendarului Ingmar Bergman, amatorii de modă vor avea ocazia să admire o expoziţie specială inspirată de costumele din filmele cineastului suedez, create de studenţii Universităţii de Artă şi Design din Cluj. Vernisajul va avea loc pe 27 mai, la Casa de Cultură a Studenţilor, iar expoziţia va fi deschisă vizitatorilor pe toată durata festivalului.

Tot în cadrul programului TIFF Fashion, documentarul "Westwood: Punk, Icon, Activist" (regia Lorna Tucker) va oferi publicului detalii spectaculoase din viaţa fascinantei Vivienne Westwood, designerul care redefineşte moda britanică de peste patru decenii şi se află în spatele unora dintre cele mai relevante creaţii vestimentare ale prezentului. Proiecţia specială găzduită de Universitatea Sapientia pe 31 mai, de la ora 21.30, va fi urmată de o petrecere Rococopunk, organizată în Flying Circus, la care admiratorii genului sunt invitaţi să-şi etaleze outfit-urile neconvenţionale, reprezentative pentru mişcarea underground.

Iubitorii de operă sunt invitaţi să savureze documentarul "Maria by Callas", regizat de Tom Volf, care include imagini rare din arhiva personală a cântăreţei, înregistrări live, scrisori şi detalii intime, povestite chiar de cea mai mare soprană a secolului XX. La patru decenii de la dispariţia ei, filmul care o înfăţişează pe faimoasa cântăreaţă aşa cum nimeni nu a mai văzut-o până acum se va bucura de o proiecţie specială, găzduită de Cinema "Florin Piersic", marţi, pe 29 mai.

O surpriză pentru cinefilii amatori de heavy metal, "Heavy Trip" (regia Jukka Vidgren, Juuso Laatio) urmăreşte aventurile bizare ale unei trupe de metalişti finlandezi, hotărâţi să cânte cu orice preţ pe scena unui festival de gen din Norvegia. Călătoria lor provoacă un şir lung de ilegalităţi, jafuri macabre, dar şi un conflict armat între cele două ţări. Filmul va putea fi urmărit la Cinema Mărăşti, pe 26 mai, de la ora 19.30 şi pe plaja de la Someş Open Air, pe 28 mai, de la ora 22.00.

Proiecţia specială dedicată persoanelor cu deficienţe de vedere, eveniment devenit tradiţie în ultimii 10 ani la TIFF, va oferi publicului şansa de a umări, într-o versiune special accesibilizată, "Un pas în urma serafimilor" (One Step Behind The Seraphims). Debutul în lungmetraj al lui Daniel Sandu, inspirat de experienţele trăite chiar de regizor într-un seminar teologic, va fi prezentat miercuri, pe 30 mai, de la ora 19:30, la Cinema Mărăşti.