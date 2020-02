'Tipografic Majuscul', noul film semnat de Radu Jude, are premiera internațională la Berlin

„Tipografic Majuscul”, noul film semnat de Radu Jude, care pune faţă în faţă istoria oficială a ceauşismului şi drama unui adolescent, are premiera internaţională în 22 februarie la Festivalul de la Berlin.

Filmul lui Radu Jude „Tipografic Majuscul”, o adaptare după spectacolul documentar omonim semnat de Gianina Cărbunariu, va avea premiera în cinematografele din România în 21 februarie 2020, iar premiera internațională va avea loc în 22 februarie, la Festivalul Internațional de Film de la Berlin.

Filmul pune în legătură, prin tehnica montajului, două poveşti şi două istorii. Una este povestea reală a adolescentului Mugur Călinescu, care, în 1981, a scris pe ziduri cu cretă o serie de texte împotriva dictaturii lui Nicolae Ceauşescu. Povestea lui e pusă în scenă aşa cum a reconstituit-o Gianina Cărbunariu din dosarul lui de Securitate. A doua este povestea oficială a României: imagini din arhiva Televiziunii Naţionale, din aceeaşi perioadă.

În distribuţia celui de-al şaptelea lungmetraj semnat de Radu Jude se regăsesc actorii Şerban Lazarovici, Bogdan Zamfir, Ioana Iacob, Şerban Pavlu, Robert Arsenie, Bogdan Romedea, Alexandru Bîscoveanu, Alexandru Potocean, Silvian Vîlcu, Ion Rizea, Rareş Hontzu, Claudia Ieremia, Irina Vacarciuc, Doriana Talmazan, Gabriel Spahiu, Gabriel Răuţă şi Constantin Dogioiu.

Citește și: BOMBĂ Rareș Bogdan își anunță CANDIDATURA la Primăria Capitalei: 'Aș putea lua și 40%'

Scenariul este semnat de Radu Jude şi Gianina Cărbunariu, director de imagine este Marius Panduru, montajul este realizat de Cătălin Cristuţiu, Irina Moscu s-a ocupat de scenografie şi Dorin Negrău de costume. Producător este Ada Solomon.

„Tipografic Majuscul” este o producţie microFILM în coproducţie cu Televiziunea Română şi Hi Film Productions, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, cofinanţat prin Programul Europa Creativă al Uniunii Europene, în asociere cu nomada.solo. De vânzările internaţionale se va ocupa Best Friend Forever, iar în cinematografe va fi distribuit de Hi Film Productions, se arată într-un comunicat remis MEDIAFAX.

Radu Jude este prezent în secţiunea Forum de la Festivalul de la Berlin şi cu filmul „Ieşirea trenurilor din gară”, realizat în colaborare cu istoricul Adrian Cioflâncă. Cineastul român va participa şi la Berlinale Co-Production Market, una dintre cele mai importante pieţe de proiecte cinematografice care reuneşte producători, agenţi de vânzări, distribuitori şi finanţatori din întreaga lume, cu proiectul de lungmetraj „Somnambulii”, se mai arată în comunicat.

Cea de-a 70-a ediţie a Berlinalei se va desfăşura între 20 februarie şi 1 martie 2020.