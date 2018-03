TOP CINEMA: 'Black Panther', detronat după şase săptămâni de 'Pacific Rim: Uprising'

Roboţii din "Pacific Rim: Uprising" au reuşit să detroneze fenomenalul "Black Panther", aflat în vârful box-office-ului nord-american timp de şase săptămâni şi care a doborât în acest weekend recordul de încasări în SUA pentru un film cu supereroi, relatează AGERPRES, citând AFP.

Citeşte şi: Florin Călinescu SE DEZĂLNŢUIE! Atac DUR la adresa lui Liviu Dragnea: 'Câtă NESIMŢIRE mai înghiţim, Livulică?...'

În primul lor weekend de rulare în SUA şi Canada luptele dintre roboţii manevraţi de oameni şi extratereştrii care ameninţă să eradicheze umanitatea au adus încasări de 28 de milioane de dolari, conform cifrelor provizorii ale societăţii specializate Exhibitor Relations date publicităţii duminică.



Filmul este continuarea lui "Pacific Rim" (2013), regizat de recentul laureat al premiului Oscar Guillermo del Toro, care i-a lăsat locul în spatele camerei lui Steven S. DeKnight dar care a coprodus acest sequel.



Astfel, primul blockbuster cu supereroi de culoare "Black Panther" a căzut pe poziţia a doua, cu încasări de 16,6 milioane de dolari de vineri până duminică, respectiv un total de 631 de milioane de dolari de la lansarea sa în cinematografe, în urmă cu şase săptămâni.



Conform site-ului Box Office Mojo, superproducţia a bătut astfel recordul de 623 de milioane de dolari stabilit de "Avengers" (2012), în materie de filme cu supereroi în America de Nord. În întreaga lume veniturile aduse de "Black Panther" s-au ridicat la 1,2 miliarde de dolari, potrivit societăţii specializate ComScore.



Al treilea loc pe podium îi revine lui "I Can Only Imagine", o dramă americană privind puterea credinţei care urmăreşte aventurile unui grup rock creştin, cu încasări de 13,8 milioane de dolari în weekend şi 38,3 milioane de dolari în două săptămâni de la lansare.



Pe poziţia a patra în box-office-ul nord american se află un film nou, animaţia "Sherlock Gnomes", cu încasări de 10,6 milioane de dolari. În această peliculă, celebrul detectiv cu acelaşi nume este angajat să facă o anchetă privind dispariţia unor pitici de grădină.



"Tomb Raider" şi aventuriera sa rebelă Lara Croft, interpretată de suedeza Alicia Vikander, care îi urmează Angelinei Jolie în acest rol, a căzut trei locuri într-o săptămână, până pe poziţia a cincea. Filmul a avut încasări de 10,4 milioane de dolari în acest weekend şi de 41,7 milioane de dolari de la lansare, în urmă cu două săptămâni.



Iată şi restul clasamentului:



6. "A Wrinkle in Time": 8 milioane de dolari (73,9 milioane în trei săptămâni)



7. "Love, Simon": 7,8 milioane de dolari (23,7 milioane în două săptămâni)



8. "Paul, Apostle of Christ": 5 milioane de dolari în primul weekend de rulare. În acest film Pavel, încarcerat de împăratul Nero, îşi aduce aminte de anumite momente din viaţa sa.



9. "Game Night": 4,2 milioane de dolari (60,8 milioane în cinci săptămâni)



10. "Midnight Sun": 4,1 milioane de dolari în prima săptămână de rulare. Filmul cu Bella Thorne şi Patrick Schwarzenegger spune povestea unei tinere atinse de o boală rară care o obligă să evite orice contact cu lumina soarelui.