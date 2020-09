Toţi căpitanii echipelor din Premier League s-au aliat împotriva rasismului

Toţi căpitanii echipelor din Anglia au fost de acord cu mişcarea împotriva rasismului. Primul meci din nou sezon Premier League va fi Arsenal – Fulham. Mesajul „No room for racism” va fi pe tricourile echipelor tot sezonul 2020/21, anunță MEDIAFAX.

Echipele din Anglia vor purta pe echipamente un nou mesaj împotriva rasismului în sezonul următor.

După ce la sfârşitul stagiunii trecute echipele au purtat tricouri cu „Black Lives Matter” în locul numelor jucătorilor, din această toamnă cluburile din cel mai bogat campionat vor avea inscripţionată pe mânecile tricourilor sloganul „No room for racism”.

Richard Masters, directorul executiv al Premier League a declarat: „Noi, cluburile noastre, jucătorii şi arbitrii am promis de mult timp că vom combate discriminarea. Discriminarea de orice formă este total inacceptabilă, iar mesajul No Room For Racism face foarte clară poziţia noastră foarte clară”.

Jucătorii vor continua să îngenuncheze înaintea meciurilor ca tribut pentru victimele abuzurilor rasiste.