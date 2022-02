Traian Băsescu, atac dur la Putin: 'A devenit un paria pentru toată omenirea. În laşitatea şi ticăloşia acestui om care şi-a pierdut raţionalitatea'

Fostul preşedinte Traian Băsescu îl critică în termeni duri pe liderul de la Kremlin, acuzându-l pe acesta de laşitate şi susţinând că Putin este "un paria pentru toată omenirea". Băsescu pune la îndoială capacitatea liderului de la Kremlin de a îşi exercita mandatul şi se arată sceptic cu privire la faptul că poporul rus l-ar putea răsturna pe acesta.

"În laşitatea şi ticăloşia acestui om care şi-a pierdut raţionalitatea, s-a îmbătat de putere, a pus pe masa negocierilor şi arma nucleară. Acest om a devenit un pericol pentru lume, pentru că are sindromul bolnavului de putere după 22 de ani în fruntea Rusiei şi nu înţelege nimic altceva decât forţa. A făcut din statul rus – atenţie, nu din poporul rus - a făcut din statul rus, din instituţiile statului rus un stat terorist, în fruntea căruia se află el: ameninţă popoare, ocupă teritorii şi dispreţuieşte dreptul internaţional”, a afirmat Traian Băsescu, duminică seară, la România Tv.

El a susţinut că Vladimir Putin a "devenit un paria pentru toată omenirea”, fapt care este "un alt dezastru” pentru liderul de la Kremlin. El a spus despre Vladimir Putin că este "disperat” şi "imprevizibil”.

"Putin a înregistrat un mare eşec: de unde a crezut că va ocupa în 48 de ore Ucraina, nu a putut să o facă cu toată armata lui. (...) De ce eşecul? Din mai multe motive, din motivele pentru care nu am crezut că va îndrăzni să ocupe Ucraina. În primul rând, Ucraina e o ţară mare. În doilea rând, Ucraina are o armată care s-a exersat în Afganistan. Ucrainenii au fost parteneri NATO în Afganistan”, a explicat fostul preşedinte.

Băsescu a arătat că tehnica militară de apărare de care a beneficiat Ucraina ajută ţara vecină să reziste asaltului din partea Federaţiei Ruse.

"Putin nu mai este în totalitatea facultăţilor de exerciţiu al funcţiei de preşedinte”, este de părere Traian Băsescu.

Traian Băsescu s-a arătat sceptic cu privire la faptul că poporul rus l-ar putea răsturna pe liderul de la Kremlin, arătând că mare parte din ruşi sunt "sub narcoza propagandei” ruse.

Băsescu a spus însă că nu crede că generalii vor apăsa butonul nuclear.

"Eu cred că nu ne putem aştepta la o revoltă populară care să-l răstoarne, dar vreau să cred că or mai exista nişte generali responsabili pe lângă el care într-o zi să-i spună că au o treabă cu el. O văd ca singură soluţie. În momentul de faţă, Putin a devenit un pericol global. Ameninţă pacea lumii şi ameninţă cu un genocid, cu utilizarea armelor nucleare. Eu vă rog să mă credeţi că am constatat la el o schimbare formidabilă. Am avut destule discuţii cu el în timpul mandatelor mele. Părea raţional, chiar dacă îndoctrinat, dar în momentul de faţă acest om nu mai este raţional, iar proba că nu e raţional este că a declanşat acest atac generalizat împotriva Ucrainei. Ştiţi, poţi să învingi o armată, dar nu poţi să învingi un popor, ucrainenii luptă toţi”, a spus Băsescu.

Fostul preşedinte al României l-a catalogat drept "formidabil" pe preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Băsescu a mai spus că Putin este "un psihopat care trăieşte în lumea lui”, iar această lume este refacerea fostei Uniuni Sovietice.

"Încercările lui de a împiedica destinul unor naţiuni utilizând armata, nu arată decât apucături de terorist, a susţinut el.

Fostul preşedinte s-a arătat convins că Vladimir Putin va răspunde în faţa justiţiei internaţionale, el comparând viitorul destin al acestuia cu cel al lui Slobodan Miloşevici, fost preşedinte al Republicii Federale Iugoslave judecat pentru crime de război şi mort în detenţie, cu câteva zile înaintea sentinţei.