Traian Băsescu, după ce vila i-a fost vandalizată: Șefii sunt lași! Dacă eram la putere, Căpățână era în dubă și vila curățată

Traian Băsescu nici măcar nu ia în calcul să reclame la poliție faptul că vila sa a fost vandalizată de Marian Căpățână, un bărbat condamnat alături de fratele său în dosarul Bercea Mondial. Băsescu spune că incidentul i s-a întâmplat pentru că e un pensionar inofensiv, care nu mai e apărat de stat.

"Căpățână nu știu ce miză are. Este evidentă concentrarea de pe toate părțile. Nu am bănuieli și nu am primit niciun fel de amenințări. Mi se pare o chestiune de proastă calitate a unui om de proastă calitate. M-a sunat fratele meu să îmi spună că afirmația legată de bani nu e adevărată, că nu a avut cont la BCR, unde spune Căpățână că a depus 2.000 de euro. Au fost unii specializați în dezinformare. Că sunt la Paris, e o adevărată poveste. Nu voi apela la nicio firmă de pază după retragerea SPP. Nu văd care ar fi scopul nici să sun la poliție, cu ce ar ajuta. Nu am ce să spun. Mi se pare că e greu de explicat și dacă astea îs abordările instituțiilor statului, eu ce pot face? Inactivitatea instituțiilor nu mă surprinde. Ele sunt lovite de o lașitate când un om nu mai are putere. Dacă mai aveam putere, Căpățână era în dubă acum și gardul era curățat. Dacă eram într-o funcție de putere politică, acum sunt un pensionar inofensiv. Poliția nu va face nimic. Să îl aducă pe Căpățână să spele gardu", a declarat Băsescu.

Citește și: Omul care a dus valizele cu bani lui Mircea Băsescu, mesaj pe gardul lui Traian Băsescu: 'Petrov, achită-ți datoriile!' .

sursa: captura Romania TV