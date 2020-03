Traian Băsescu: 'Testarea în masă în Capitală e o măsură bună şi aş face la fel, iar dacă nu se face, nu vi se pare criminal?'

Fostul președinte al României Traian Băsescu a intervenit telefonic la B1Tv pe tema afirmaţiilor lui Adrian Streinu-Cercel privind o testare în masă la nivelul Capitalei şi arată că măsura ar fi una bună.

"Unde e problema? Sincer, nu înțeleg. Dacă aş fi fost primar general și eu as fi cheltuit bani ca să fac o evaluare, ca să vad riscurile cu cele doua milioane de locatari ai Capitalei. Nu afectează bugetul național sau programele naționale.

Nu vad niciun rau pentru o cercetare științifică pentru o comunitate asa mare ca a Bucureștiului. As stimula si primarii de județ să facă acelaşi lucru, pentru că fonduri sunt", a spus Băsescu.

Vezi si: Strigătul de revoltă al unui doctor din Cluj: Degeaba scoatem armata pe străzi dacă medicii sunt trimiși la luptă fără arme

Acesta a remarcat şi persoanele care fac comunicările oficiale către populaţie pe tema pandemiei şi a măsurilor.

"Vine ministrul de interne cu șeful politiei si domnul Arafat. E vreunul epidemiolog? Comunicarea publică acum nu o fac specialiștii. L-ați văzut pe Streinu Cercel sau vreun epidemiolog vorbind alături de cei trei?



Mi se pare ca e o bătălie care ar vrea sa distrugă. In aceasta criza, ati auzit de salvare? A venit vreo salvare pe undeva? Sistemul de salvare e distrus", a mai spus Băsescu.

El spune că este necesar să se ştie o cifra general globală a numărului de persoane infectate cu virus.



"Şi eu, dacă as fi fost primar general, as fi vrut sa știu care sunt soluțiile medicale pentru aceste doua milioane de suflete. Un gând nemărturisit este care e proporția reala a gradului de infectare.



Alternativa la a face acest gest e aceea de a nu face testarea în masa și de a nu se știi care e starea reala si gradul real de infectare. Nu vi se pare criminal? Eu cred că primăria capitalei are destule resurse pentru a face ceva si dacă s-a angajat sa aflet starea reala a capitalei nu credeți ca s-ar face ceva



Ca sa concluzionăm. E o buna initiativa a primăriei Capitalei si a profesorului Cercel", a conchis fostul preşedinte.