'Transfer' în televiziune: o cunoscută prezentatoare se angajează la Metropola TV

Dana Chera, binecunoscuta realizatoare de televiziune, intră în echipa Metropola TV, unde va prezenta două emisiuni focusate pe realitatea noastră cea de toate zilele, transmite postul de televiziune.

„Cele două producții pe care am convenit, alături de conducerea postului, să le realizez la Metropola TV: „Vezi ce crezi!” și „Curat” au ca scop prezentarea cu cât mai multă acuratețe a unor informații controversate sau neclare, din actualitate. Sper ca oamenii care ne urmăresc să se simtă respectați și prețuiți. În fapt, asta a fost ideea de la care am plecat atunci când am gândit proiectele”, declară Dana Chera.

„Vezi ce crezi” este o emisiune săptămânală, de tip talk-show, care se va difuza în fiecare duminică în intervalul 20.00 – 21.30, și în care Dana va încerca, împreună cu invitații săi, să-i „lumineze” pe cei aflați în crize existențiale, fie că vorbim de dependențe de tot felul, stres, dezamăgiri, boli psihosomatice, bombardament informațional etc

„Curat” va fi o emisiune mult mai ancorată în actualitatea imediată, care se va difuza de luni pânâ joi în intervalul 23.00-23.30, în cadrul căreia realizatoarea va alege un subiect de pe care va da la o parte tot „balastul” de informații irelevante sau chiar fake, astfel încât telespectatorul să rămână cu faptele „curate” și să-și poată trage singur concluziile.

Dana Chera a absolvit Facultatea de Jurnalism și Școala de Televiziune BBC și, de-a lungul celor peste 20 ani de carieră în televiziune, a prezentat emisiuni care au devenit, în timp, preferatele publicului din România.

„Prețuiesc viața! Cu toate ale ei! Nu obosesc să țin ochii larg deschiși pentru că lumea asta ne merită înfometați de lumină. Poate reușim împreună să ținem zilele ce vin cât mai departe de întuneric. Dacă începem cu ce simțim, poate reușim și cu ce spunem și ce facem! Ochii mari, deci! Pornim!”, se descrie Dana Chera.