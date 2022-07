Tribunalul Ilfov amână cu două zile o decizie privind eliberarea lui Rudel Obreja din închisoare

Tribunalul Ilfov a amânat, miercuri, cu două zile, luarea unei decizii în legătură cu cererea depusă de Rudel Obreja privind întreruperea executării pedepsei de cinci ani primită în dosarul 'Gala Bute', fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box invocând că are probleme grave de sănătate, Agerpres.

Pe 7 iulie, Rudel Obreja a depus la tribunal o cerere în care solicită judecătorilor să fie eliberat din penitenciar, pentru a se putea trata de cancer într-un spital civil din ţară sau străinătate."Am nevoie de tratament în condiţii umane, de grija medicilor şi a familiei mele, extrem de importante în contextul actual şi iată de ce: stau într-un salon de spital, aproape tot timpul cu perfuzii, care-mi atenuează durerile crunte; sunt păzit de gardieni în salon, corp la corp, zi şi noapte; nu am telefon, doar 5 vizite pe lună ale soţiei, deci nu am capacitatea de mişcare pentru a începe tratament sau operaţie chirurgicală. Cer să mi se recunoască dreptul conferit de lege, al întreruperii executării pedepsei, pentru a începe demersurile medicale în România sau în străinătate! Vreau să trăiesc! Dar pentru asta am nevoie de proceduri", transmitea Rudel Obreja într-un mesaj postat în urmă cu câteva zile pe Facebook.El solicita Comisiei de specialitate din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală 'Mina Minovici' să se constituie în timp util pentru întocmirea şi prezentarea Raportului de Expertiză Medico-Legal la Tribunalul Ilfov, astfel încât instanţa de judecată să se poată pronunţa la termenul deja stabilit pentru data de 20 iulie."Orice amânare din cauza lipsei acestui Raport de Expertiza al INML îmi complică şansele! Actele aflate la dosarul medical, întocmite de cele două spitale sunt clare, este nevoie doar de confirmarea lor de către INML. Am cancer cu metastaze. Crunt! Repet, orice întârziere le diminuează! Chiar dacă am avut parte de două condamnări nelegale, de încălcarea legilor şi a Constituţiei României pentru a fi trimis la închisoare, nu m-am sustras niciodată, n-o voi face nici de aici înainte. Optimist... curabil... măcar de cancer!", adăuga Rudel Obreja.La un termen anterior al procesului, Tribunalul Ilfov a dispus efectuarea unei expertize medico-legale de către Institutul "Mina Minovici", cu următoarele obiective:* să se facă constatări cu privire la starea de sănătate a lui Rudel Obreja;* să se stabilească dacă, raportat la aceasta, este necesar vreun tratament medical, iar în caz afirmativ dacă acesta poate fi administrat în reţeaua medicală a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, dacă specificul bolii permite, tratarea acesteia cu asigurarea pazei permanente în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii, iar în caz contrar dacă cele constatate fac imposibilă executarea imediată a pedepsei.Tribunalul Ilfov a amânat pentru vineri procesul, deoarece nu a fost finalizată expertiza INML.Rudel Obreja a fost încarcerat la începutul lunii aprilie, după ce Instanţa supremă a confirmat condamnarea de 5 ani închisoare primită în dosarul 'Gala Bute'.De asemenea, judecătorii au confirmat şi condamnarea de 6 ani închisoare în cazul Elenei Udrea.