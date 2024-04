FOTO - Trump și-a prezentat prioriățile dacă ajunge președinte: România e vizată indirect

Fostul preşedinte republican, candidat în alegerile din noiembrie împotriva lui Joe Biden, a fost intervievat în două rânduri, o dată în persoană şi a doua oară telefonic despre ceea ce va face în caz de victorie în noiembrie, inclusiv în materie de avorturi, o temă importantă a campaniei.

Magnatul de 77 de ani, care este angrenat într-un proces la New York în urma uneia dintre numeroasele anchete care îl vizează, evită răspunsul atunci când jurnalistul îl întreabă dacă se va folosi de dreptul său de veto pentru a bloca o lege federală care ar restrânge foarte sever dreptul la întrerupere voluntară de sarcină. "Nu aş avea de ce să mă folosesc de veto pentru că acum totul ţine de state", a spus el, referindu-se la o decizie a Curţii supreme din 2022, care a pus capăt protecţiei federale a dreptului la avort şi a trimis această competenţă la nivelul statelor.

Despre avort

Donald Trump a mai indicat că va lăsa cale liberă pentru state dacă acestea decid să urmărească în justiţie femei care au avortat dincolo de data limită. "Nu ţine de mine să mă simt confortabil sau nu" cu această perspectivă, a spus Trump. "Statele vor lua această decizie", a explicat el.

În ceea ce priveşte imigraţia, alt subiect central al alegerilor, republicanul a repetat că va recurge la expulzări masive. "Garda naţională ar trebui să fie capabilă să se ocupe de asta. Dacă nu este cazul, voi utiliza armata", deci trupele federale, a declarat el pentru Time.

În materie de economie, el a spus că ia în calcul taxe vamale de "peste 10%" pentru toate importurile.

În ceea ce priveşte ajutorul pentru Ucraina, Donald Trump afirmă: "Nu voi mai furniza asistenţă dacă Europa nu începe să facă la fel de mult" ca SUA.

În plus, fostul preşedinte consideră că dacă Coreea de Sud vrea ca miile de soldaţi americani aflaţi pe teritoriul său să rămână, va trebui să plătească mai mult: "De ce ar trebui noi să apărăm pe oricine? Şi vorbim despre o ţară foarte bogată".

"Cred că duşmanul din interior este, în numeroase cazuri, mult mai periculos pentru ţara noastră decât duşmanii externi - China, Rusia şi alţii", a afirmat Donald Trump, care a elogiat de mai multe ori în trecut liderii autoritari.

De asemenea, el se declară "absolut" pregătit să graţieze toate persoanele condamnate pentru invadarea Capitoliului pe 6 ianuarie 2021, într-o tentativă de a împiedica Congresul să certifice victoria adversarului său Joe Biden.

Întrebat despre posibilitatea unor violenţe politice după scrutinul din noiembrie, Donald Trump, cercetat între altele pentru rolul său în asaltul de la 6 ianuarie şi pentru fraudă electorală în statul Georgia, a răspuns: "Ştiţi, dacă nu câştigăm, depinde".

Republicanul, care nu a recunoscut niciodată victoria adversarului său democrat în 2020, apreciază de altfel că dacă Curtea supremă nu îi consacră imunitatea prezidenţială, cum a solicitat, atunci Joe Biden "va fi urmărit pentru toate infracţiunile sale".

In exclusive interviews with TIME, Donald Trump lays out a second-term agenda that would reshape America and its role in the world https://t.co/TRdKsK5fGh pic.twitter.com/bn9sTqzMaS