Trupele rusești reiau asaltul asupra capitalei: au lovit puternic în Kiev și Harkov

Pe parcursul nopții, trupele rusești au lansat 25 de rachete către zone din capitala Kiev, dar și către Harkov. Printre clădirile lovite de către ruși se află și un bloc de locuințe.

La ora transmiterii acestei știri nu există un bilanț al pagubelor.

În ultimele luni, trupele rusești s-au concentrat asupra sudului Ucrainei, iar faptul că au securizat puncte strategice în această zonă i-ar putea determina să revină la asaltul asupra capitalei Kiev.

ISW - Ukrainian forces may have launched a localized counterattack southwest of #Izyum. Russian forces attacked settlements east of #Siversk and northeast and southeast of #Bakhmut. Ground fighting is ongoing north of #Kharkiv City #War_in_Ukraine pic.twitter.com/08nGtM527R