Trupele speciale ruse au intrat in Azovstal. Se dau lupte sângeroase în cadrul complexului fortificat (video)

Forțele ruse au intrat pe teritoriul uzinei Azovstal din orașul asediat Mariupol, potrivit deputatului David Arakhamia, relatează The Guardian.

"Încercările de a asalta uzina continuă pentru a doua zi. Trupele ruse se află deja pe teritoriul Azovstal", a declarat pentru RFE/RL Arakhamia, adăugând că miercuri seara încă mai exista contact între guvernul Ucrainei și luptătorii ucraineni din uzină.

Primarul din Mariupol, Vadim Boichenko, a spus anterior că au izbucnit noi bătălii la combinatul Azovstal , unde sute de civili sunt încă prinși în interior împreună cu ultimii apărători ucraineni din oraș, el precizând că uzina este bombardată constant de către forțele ruse.

De asemenea, primarul din Mariupol a spus că s-a pierdut contactul cu apărătorii ucraineni din combinat: „Din păcate, astăzi nu există nicio legătură cu băieții, nu există nicio legătură pentru a înțelege ce se întâmplă, dacă sunt în siguranță sau nu. Ieri a fost o legătură cu ei; astăzi, nu mai mult”.

Fabrica de oțel Azovstal încă „rezistă”, în ciuda atacurilor necruțătoare din partea forțelor ruse, a declarat miercuri ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba.

„În ciuda tuturor declarațiilor oficialilor ruși că Mariupol se află sub controlul lor deplin, acest lucru nu este adevărat. Azovstal, reduta — ultima redută a rezistenței ucrainene din Mariupol — încă rezistă”, a spus Kuleba într-un flux live pe Twitter miercuri.

Comandantul soldaților Regimentului Azov din interiorul uzinei Azovstal, locotenent-colonelul Denis Prokopenko, spune că în interiorul complexului au loc bătălii grele după ce forțele ruse au intrat în perimetrul uzinei, potrivit CNN.

„De două zile, inamicul a pătruns pe teritoriul uzinei. Sunt bătălii grele și sângeroase”, a spus el.

Prokopenko a continuat: „Sunt mândru de soldații mei care fac eforturi supraomenești pentru a stăpâni atacul inamicului. Mulțumesc lumii întregi pentru sprijinul extraordinar al garnizoanei Mariupol. Situația este extrem de dificilă, dar continuăm să îndeplinim ordinul de a păstrează apărarea”.

Azov Commander Denys Prokopenko in #Azovstal:"situation is extremely difficult, we are very scared as a factory worker showed the Russians the door to the underground tunnels. Now the Russians have entered inside the plant. Please help us or we will die #NATO, can you help us?" pic.twitter.com/KytmS5pvMP