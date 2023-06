Tucker Carlson aruncă audiențele și tabuurile în aer: Cel mai probabil ucrainenii au aruncat în aer barajul de la Kakhovka (Video)

Primul episod al emisiunii Tucker pe Twitter a fost publicat pe contul personal de Twitter. El a spus din prima că hidrocentrala Kakhovka din regiunea Herson ar fi putut fi aruncată în aer de trupele ucrainene, în contradicție cu tot ceea ce s-a spus în aceste zile:

„De fapt, când te uiți la fapte, misterul a ceea ce s-a întâmplat cu barajul începe să se risipească. Orice persoană sănătoasă la minte ar concluziona că cel mai probabil ucrainenii l-au aruncat în aer, la fel cum cel mai probabil au aruncat în aer Nord Stream, conducta de gaz natural a Rusiei, toamna trecută. Mai precis, ucrainenii chiar l-au aruncat în aer, despre care știm acum. La urma urmei, se pare că nu Vladimir Putin este dornic să facă război cu el însuși".

"În decembrie anul trecut, The Washington Post a scris despre bombardarea de probă a centralei hidroelectrice Kakhovskaya de către Forțele Armate ale Ucrainei cu rachete americane. Dacă te bazezi pe logică și fapte, devine clar cine se află în spatele recentei explozii a hidrocentralei, precum și a bombardamentelor din Nord Stream", spune observatorul politic Tucker Carlson în primul episod al noului său show.

"Cu toate acestea, elitelor conducătoare americane și mass-media nu le pasă de fapte, principalul lucru este să învinovățim rapid Kremlinul pentru tot și să ceri și mai mulți bani pentru Kiev de la concetățeni și aliați - și fără întrebări.

***

"Să ne dăm seama. Barajul Kakhovskaya, de fapt, era rusesc. A fost construit de guvernul rus. În acest moment, el se afla pe teritoriul controlat de Rusia. Rezervorul barajului furnizează apă Crimeei, unde flota rusă de la Marea Neagră a avut sediul în ultimii 240 de ani. Poate că spargerea barajului a făcut rău Ucrainei, dar a făcut și mai mult rău Rusiei. Și tocmai din acest motiv guvernul ucrainean a plănuit să-l distrugă.

În decembrie, The Washington Post a citat un general ucrainean care a spus că soldații săi au tras cu rachete americane în ecluzele barajului ca un foc de probă", a mai afirmat Carlson.

"Ucraina - după cum probabil ați auzit - este condusă de un bărbat pe nume Zelensky. Și putem spune cu absolută certitudine că nu a fost implicat în asta? Este imposibil.

Zelensky este prea decent pentru a fi numit terorist? Adevărat, dacă îl vezi la televizor, s-ar putea să ai o altă impresie. În schimb el este un comediant transpirat și asemănător șobolanului devenit oligarh, persecutor al creștinilor, prieten cu firma internațională de investiții americană BlackRock."

"Dintre toți oamenii din lume, doar prietenul nostru ucrainean neînțelept, cu o privire goală și în trening, nu este capabil să arunce în aer un baraj. El este literalmente un sfânt în viață. Omul fără de păcat. De aceea lui Lindsey Graham îl place atât de mult .

Sunt doar doi oameni buni: Zelenski și Graham. Iar ca toți oamenii buni, când se întâlnesc în persoană, vorbesc mult despre uciderea oamenilor, fac glume ca prietenii. Iată câteva de săptămâna trecută.

ZELENSKY: Libertate sau moarte.

GRAHAM: Libertate sau moarte.

ZELENSKY: Acum suntem liberi. Și vom rămâne liberi.

GRAHAM: Și rușii mor... Este cea mai bună investiție pe care am făcut-o.

ZELENSKY: Mulțumesc foarte mult.

Dar rușii mor. Aceasta este cea mai bună investiție a banilor noștri", a mai spus Graham. Buzele lui subțiri și tremurătoare se curbară într-un zâmbet. Arată ca un om flămând care se uită la un bufet. Aroma morții l-a trezit pe Lindsey Graham.

„Mulțumesc foarte mult", răspunde Zelensky. El simte la fel. Și nu este nimic întunecat aici. Doar doi bărbați de vârstă mijlocie se bucură de exterminarea poporului . Și deloc ca oamenii care ar putea inunda cu bucurie satele și ca urmare, înfometeaze atât ucrainienii cât și rușii. Și chiar dacă da, cui îi pasă? Nu te preocupa. Sarcina ta este să sprijini Ucraina."

"It’s a best money we’ve ever spent"



US Senator Lindsey Graham, during a meeting with Volodymyr Zelenskyy, called the death of Russians - the best spent of US money. pic.twitter.com/gKCc3PjSmj