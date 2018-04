Tudor Chirilă a răbufnit după stenogramele incendiare de la FRF: 'Toate partiele, aceeași mizerie'

Tudor Chirilă a reacționat dur pe pagina sa de Facebook după apariția stenogramelor incendiare de la ultima ședință a FRF, înainte de alegeri. Răzvan Burleanu a chemat toți șefii din Federație și s-a folosit din plin de faptul că el se ocupă de organizarea scrutinului.

"Astazi aflam ca metodele folosite la realegerea lui Burleanu nu difera - la capitolul fair-play cel putin - de cele pe care le-a folosit Lupescu prin sprijinul primit de la mafia politica implicata direct si deplin in sustinerea lui. Si uite asa ajungem din nou la singurul adevar pe care doar strada a avut curajul sa-l enunte: toate partidele aceeasi mizerie. In finalul articolului pe care il scriam acum cateva zile despre alegerile FRF spuneam ca mafia din fotbal ar trebui sa dispara, orice culoare politica ar avea. Si scriu asta pentru ca daca as fi candidat vreodata pentru ceva, nu m-as fi gandit in veci ca ar trebuie sa fac o gimmastica murdara, paralela cu campania electorala. Alegerile FRF sunt oglinda perfecta a alegerilor locale, parlamentare sau prezidentiale si a rarefierii morale in care se afla Romania.

