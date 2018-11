Tudorel Toader, prima REACȚIE la DEZVĂLUIRILE lui Victor Ponta privind OUG pe Fondul Suveran: CCR e singura în măsură să se exprime

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, comentează dezvăluirile fostului premier Victor Ponta privind ilegalitatea OUG pe Fondul Suveran de Investiții.

"Eu știu bine de ce legea a fost declarată neconstituțională. CCR este singura în măsură să se expprima în acest sens. Nu am spus că trebuie să ajungă, am spus că are competență să se pronunțe numai CCR. Vă dați seama că eu am fost în guvern și am votat. Vă dați seama care este convingerea mea", a declarat Tudorel Toader.

