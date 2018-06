Tudorel Toader NU GLUMEȘTE: A trimis scrisoarea cu care AMENINȚA

Tudorel Toader a anunţat, luni, că a transmis scrisoarea Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), pentru ca aceştia să clarifice dacă declaraţiile atribuite lui Drago Kos, care a criticat decizia CCR şi l-a amenințat, au fost făcute în nume propriu sau în numele Organizaţiei.

"Pentru a se clarifica daca declaratiile atribuite dlui Kos au fost facute in nume personal sau in numele OECD, am transmis scrisoarea catre OECD !" a scris ministrul Justiţiei, pe Facebook.

De altfel, Tudorel Toader anunţase de sâmbătă că va face acest pas, scrie mediafax.ro.

"Ameninţări de la OECD, sau manipulări interne ? Luni dimineaţă,mă voi adresa OECD pentru a comunica în mod oficial dacă afirmațiile dlui Drago Kos au fost făcute în nume propriu sau în numele OECD, așa cum acreditează titlul materialului întocmit de Ziare.com. Într-un articol publicat în data de 1 iunie, se afirmă faptul că în numele OECD, dl Drago Kos a făcut o serie de afirmaţii, de o mare gravitate, la adresa instanței de contencios constituțional române. Totodată, aceeași publicatie, citează, atribuind aceleiași surse, de asemenea în numele OECD, afirmațiile potrivit cărora ”Ministrul vostru al Justiţiei va învaţa curând, într-un mod dur, că este într-o mare eroare.”, a scris Tudorel Toader, sâmbătă, pe Facebook.

În interviu, șeful structurii anticorupţie din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Drago Kos, este citat declarând că ”recenta decizie a CCR contravine în mod evident echilibrului puterilor în stat în ţara dvs şi independenţei sistemului judiciar”.

Curtea Constituțională a arătat, în comunicatul oficial privind decizia de existență a conflictului instituțional între președinte și ministrul Justiției, că șeful statului urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruța Kovesi.