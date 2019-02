Tudorel Toader, prima reacție după acuzațiile lui Gheorghe Stan la adresa lui Augustin Lazăr: 'Nu am competența de a mă amesteca în procedurile dânșilor'

Ministrul Justiției Tudorel Toader a avut joi, la Antena3, o primă reacție după acuzațiile lui Gheorghe Stan, procuror șef al S.I.I.J., la adresa lui Augustin Lazăr, conform cărora ar fi creat obstacole în asigurarea bazei logistice, în elaborarea organigramei sau în privința modului de interpretare a principiilor care guvernează activitatea Ministerul Public.

„Personal am făcut referire la astfel de piedici, dacă ați zis dvs, dar am făcut referire la perioada anterioară operaționalizării Secției. Ulterior, eu nu am competența să-i întreb despre dosare și despre procedura lor. Repet, atunci când Guvernul a emis OUG de operaționalizare pentru 23 octombrie, încoace nu am vorbit și nu am competența de a mă amesteca în procedurile dânșilor”, a spus Tudorel Toader.