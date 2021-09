Turiştii nerezidenţi sosiţi în România în primele şase luni au cheltuit, în medie, 520 de euro/persoană

Turiştii nerezidenţi sosiţi în România au cheltuit, în medie, 2.573,3 lei/persoană (aproximativ 520 de euro, la cursul BNR), în semestrul I al acestui an, iar principalul motiv al călătoriilor în ţara noastră (59,6%) a fost reprezentat de afaceri, inclusiv participarea la congrese, conferinţe, cursuri, târguri şi expoziţii, relevă datele publicate, joi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, în primele şase luni din 2021, cheltuielile turiştilor nerezidenţi sosiţi în România au reprezentând 62% din total consemnat la nivel naţional.

Patru din zece turişti nerezidenţi (40,4%) au călătorit în scop particular, în principal pentru vacanţe (55%), pentru evenimente culturale şi sportive (22,6%) şi pentru vizitarea prietenilor şi rudelor (10,7%). Călătoriile în scop particular includ călătoriile pentru vacanţe, cumpărături, evenimente culturale şi sportive, vizitarea prietenilor şi rudelor, tratament medical, pelerinaj religios, tranzit şi alte activităţi.Din totalul cheltuielilor pentru afaceri, în semestrul I 2021, ponderea cea mai mare o reprezintă cheltuielile pentru cazare (50,8%), din cadrul acestui tip de cheltuieli fiind preferată în special cazarea cu mic dejun inclus (89% din totalul cheltuielilor pentru cazare).De asemenea, cheltuielile turiştilor nerezidenţi în restaurante şi baruri au fost de 18,2%, iar cele pentru cumpărături au reprezentat 14,4% din totalul cheltuielilor pentru afaceri. În plus, din totalul cheltuielilor pentru cumpărături, aproape jumătate (48,2%) au fost destinate achiziţionării de alimente şi băuturi, iar 29,6% cumpărării de cadouri şi suveniruri.Totodată, cheltuielile pentru închirierea de autoturisme au avut o pondere de 74,5% din totalul cheltuielilor pentru transport, în timp ce cheltuielile pentru acces în parcuri de distracţii, târguri, cazinouri, săli de jocuri mecanice au reprezentat 25,8% din totalul cheltuielilor pentru recreere.Din totalul nerezidenţilor sosiţi în România, în semestrul I al acestui an, 38,6% şi-au organizat singuri sejurul, 33,1% prin agenţii de turism, 22% prin alte modalităţi de organizare a călătoriei, iar 6,3% şi-au organizat călătoria atât pe cont propriu, cât şi printr-o agenţie de turism.Potrivit sursei citate, principalul mijloc de transport utilizat pentru a sosi în România a fost avionul (78,2% din numărul total de turişti), în timp ce 19,4% au utilizat autoturisme proprii, 1,4% autocare şi autobuze, iar 1% au sosit cu alte mijloace de transport (tren, ambarcaţiuni fluviale, autoturisme închiriate, motociclete etc.).Pe parcursul trimestrului II din 2021, mai mult de jumătate (55,2%) dintre turiştii nerezidenţi sosiţi în România au avut avut ca scop întâlniri de afaceri, cheltuielile acestora reprezentând 59,8% din total.În acelaşi timp, 44,8% dintre turiştii nerezidenţi au călătorit în scop particular, în principal pentru vacanţe (51%), pentru evenimente culturale şi sportive (26,6%) şi pentru vizitarea prietenilor şi rudelor (11,5%).Raportat la perioada de referinţă, ponderea principală a cheltuielilor a fost reprezentată de cazare (50,2%), din cadrul acestui tip de cheltuieli fiind preferată în special cazarea cu mic dejun inclus (90,5% din totalul cheltuielilor pentru cazare).Alte tipuri de cheltuieli au fost: în restaurante şi baruri (17,9%), pentru cumpărături (14,2%), din care 48% destinate alimentelor şi băuturilor, respectiv 29,3% cadourilor şi suvenirurilor. Cheltuielile pentru închirierea de autoturisme au avut o pondere de 71,8% din totalul cheltuielilor pentru transport, iar cheltuielile pentru bilete de intrare în muzee, obiective turistice, grădini zoologice/botanice au reprezentat 32,5% din totalul cheltuielilor pentru recreere.În timpul trimestrului al doilea din acest an, din totalul nerezidenţilor sosiţi în România, 37,3% şi-au organizat singuri sejurul, 35,4% prin agenţii de turism, 21,6% prin alte modalităţi de organizare a călătoriei şi 5,7% pe cont propriu sau prin intermediului unui turoperator.Cât priveşte modalitatea de transport aleasă pentru a sosi în România, primul pe listă a fost avionul (79,6%), urmat de autoturismele proprii (18,4%), autocare şi autobuze (0,9%) şi alte mijloace de transport (tren, ambarcaţiuni fluviale, autoturisme închiriate, motociclete etc.), într-o pondere de 1,1%.