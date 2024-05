VIDEO - Ucraina a respins un atac asupra Odesei și a atacat regiunea rusă Belgorod

Dronele au fost distruse deasupra regiunii Odesa din sudul Ucrainei, au transmis pe Telegram forţele aeriene. În urmă cu câteva zile, un atac rusesc cu rachete balistice a făcut mai mult de zece răniţi la Odesa.

Port la Marea Neagră vital pentru exporturile ucrainene, oraşul Odesa este în mod regulat vizat de atacuri mortale efectuate de ruși cu rachete şi drone.

De asemenea, un atac aerian ucrainean asupra regiunii ruse Belgorod a rănit opt persoane şi a avariat zeci de clădiri rezidenţiale şi maşini, a declarat joi guvernatorul regiunii de la graniţa cu Ucraina.

Potrivit guvernatorului, în oraşul Belgorod au fost avariate 19 blocuri, o casă şi 37 de vehicule. Patru case izolate şi trei maşini au fost avariate în satul Dubovoe din districtul Belgorod.

Situat în apropierea graniţei cu Ucraina, Belgorodul este vizat în mod regulat de atacuri cu drone explozive ucrainene, Kievul afirmând că face acest lucru ca răspuns la bombardarea zilnică a oraşelor ucrainene de către forţele ruseşti timp de peste doi ani.

Joi, Rusia sărbătoreşte victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în 1945 printr-o mare paradă militară la Moscova.

