Ucraina protesteză ferm față de alegerile ilegale din estul separatist al țării

Ministerul de Externe al Ucrainei a exprimat un protest ferm faţă de acţiunile ilegale şi neligitime ale Federaţiei Ruse cu privire la organizarea duminică a unor pseudoalegeri în teritoriile temporar ocupate Doneţk şi Lugansk (estul separatist al ţării), se menţionează într-un comunicat al MAE ucrainean, difuzat luni de Ambasada Ucrainei la Bucureşti.

'Actuala încercare a Rusiei de a justifica, de a organiza şi apoi de a legitimiza un fals proces de "vot" în Donbasul ocupat reprezintă o încălcare flagrantă a normelor şi principiilor dreptului internaţional şi a legislaţiei ucrainene şi constituie o încălcare flagrantă a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Ucrainei', subliniază textul citat.În acelaşi timp, Rusia, ca parte la conflictul armat din Donbas şi semnatară a acordurilor de la Minsk, şi-a încălcat din nou angajamentele, conform aceluiaşi comunicat.'Rezultatele acestor "alegeri" false sunt nule, fără nicio consecinţă juridică şi nu vor fi recunoscute nici de Ucraina şi nici de comunitatea internaţională. Singurele alegeri care pot fi organizate în mod legal în Donbas sunt alegeri efectuate în deplină conformitate cu legislaţia ucraineană şi cu standardele OSCE, cu monitorizarea asigurată de OSCE/ODIHR', se mai spune în comunicatul menţionat.'Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru desfăşurarea acestor acţiuni ilegale şi pentru efectul lor devastator asupra procesului de pace' în estul Ucrainei, subliniază MAE ucrainean.Kievul mulţumeşte 'partenerilor internaţionali pentru faptul că îşi reafirmă sprijinul continuu pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul graniţelor sale recunoscute pe plan internaţional'.În acest context, diplomaţia ucraineană îndeamnă comunitatea internaţională să reacţioneze prin presiuni politice şi economice la adresa Kremlinului şi să impună noi sancţiuni împotriva 'statului de ocupaţie' şi a acelor indivizi care s-au implicat direct în organizarea respectivelor pseudoalegeri.Actualii lideri separatişti din estul prorus al Ucrainei au câştigat fără surprize, potrivit rezultatelor cvasidefinitive disponibile luni ale alegerilor organizate la nivel local şi denunţate de Kiev şi Occident ca ilegale, conform AFP.Desfăşurate sub supravegherea militarilor înarmaţi cu kalaşnikoave şi recompensate cu bilete de loterie sau cupoane pentru încărcarea telefoanelor mobile, aceste scrutine au vizat alegerea 'preşedinţilor' şi 'deputaţilor' în cele două 'republici populare' proclamate de rebeli la Doneţk (DNR) şi Lugansk (LNR), care de patru ani nu se mai află sub controlul Kievului.Autorităţile electorale din cele două regiuni refuză să ofere indicii cu privire la numărul de alegători. După numărarea a peste 95% din buletine, actualii lideri interimari, Denis Puşilin, la Doneţk şi, Leonid Pasecinik, la Lugansk au câştigat cu 60,9% din voturi şi, respectiv, cu 68,4% din sufragii, potrivit autorităţilor.'Acestea sunt organizate sub ameninţarea mitralierilor ruse într-un teritoriu ocupat' de Rusia, a denunţat sâmbătă seara şi preşedintele ucrainean Petro Poroşenko.Pseudoalegerile consolidează însă separarea teritoriilor rebele de restul ţării şi încearcă să-i legitimeze pe noii lideri, în timp ce procesul de pace se află în impas, iar confruntările care au loc cu regularitate cresc bilanţul acestui conflict, soldat cu peste 10.000 de morţi, conform estimărilor ONU.