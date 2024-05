Ucraina, zonă de testare pentru Inteligența Artificială: Cea mai bună zonă de testare pentru AI F-16

Comandantul marinei americane Frank Kendall a zburat cu un F-16 controlat de inteligență artificială

Associated Press relatează că a urcat în cer ca parte a unui zbor experimental care simulează o luptă aeriană. Alături de avionul controlat de AI al lui Kendall, mai era în aer un alt avion de luptă controlat de pilot.

După zbor, comandantul a spus că „a văzut suficient de mult încât să aibă încredere în IA pentru a lua decizii cu privire la utilizarea armelor în timpul operațiunilor de luptă.

Se observă că Marina SUA intenționează să creeze o flotă de peste o mie de avioane de luptă fără pilot bazate pe inteligență artificială, prima dintre care doresc să o lanseze înainte de 2028.

