Ucrainenii atacă dezlănțuit cu drone la Moscova: trag în tot ce prind. Rușii au închis aeroportul de urgență/ Video

"O dronă ucraineană a fost distrusă în aer de sistemele de apărare aeriană deasupra districtului Odinţovo din regiunea Moscovei", a anunţat ministerul pe canalul de Telegram. "Alte două drone au fost anihilate prin bruiaj electronic şi, după ce au pierdut controlul, s-au prăbuşit pe teritoriul unui complex de clădiri nerezidenţiale din oraşul Moscova", a precizat Ministerul Apărării.

Anterior, primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, anunţase că a avut loc un atac cu drone, în urma căruia faţadele a două turnuri de birouri din oraşul Moscova au fost uşor avariate. Potrivit acestuia, nu există victime sau răniţi. Explozia a avut loc în clădirea IQ-quarter, situată în centrul de afaceri al oraşului Moscova. În clădirea de 50 de etaje, geamurile de la etajele cinci şi şase au fost sparte. De asemenea, în turnul "Oko-2", geamurile de la etajele unu până la patru au fost sparte.

Ca urmare a situaţiei apărute, aeroportul Vnukovo din capitală a fost închis, zborurile fiind interzise în zona aeriană a Moscovei şi a regiunii Moscovei, dar ulterior traficul a fost reluat.

Potrivit TASS, în urma atacului cu drone, o persoană ar fi fost rănită, iar traficul pe bulevardul Testovskaia în apropierea centrului de afaceri al Moscovei a fost blocat, a anunţat Departamentul de Transport al capitalei.

Atacurile cu drone, pe care Rusia le atribuie Ucrainei, s-au intensificat luna aceasta. La 4 iulie, patru drone au fost doborâte în regiunea Moscovei. A urmat apoi un nou atac, la 24 iulie, când dronele au lovit două clădiri nerezidenţiale din capitală. La 28 iulie, forţele Ministerului Apărării au doborât o dronă deasupra Moscovei. În toate aceste atacuri nu au existat morţi sau pagube majore, dar au sporit sentimentul de insecuritate.

Good Morning, Moscow ????❤️



“????At night, there was an explosion in one of the towers of the "Moskva City" in the center of Moskva, the local authorities declare an attack by an unmanned aerial vehicle????.



????The explosion occurred in the tower, where three ministries are located at… pic.twitter.com/pjA0iOEgXO