Ucrainenii au lansat un contraatac, la periferiile Kievului: 5 tancuri rusești au fost distruse

Forțele armate ucrainene susțin că au reușit să oprească înaintarea trupelor rusești către capitala Ucrainei, Kiev. Mai mult decât atât, în anumite zone a fost lansat contraatacul.

Ucrainenii susțin că au reușit să distrugă cinci tancuri rusești, în confruntările de la marginea Kievului.

Trupele rusești atacă Kievul din mai multe direcții și forțează intrările în oraș pentru a organiza o invazie terestră a capitalei.

#Brovarsky district. The Armed Forces of #Ukraine and volunteer batallions are repelling #Russian occupiers. pic.twitter.com/H52EkwtwlT