UDMR, lovitură pentru PSD după discuțiile cu Iohannis pe tema referendumului: 'Vom îndemna electoratul să voteze cu DA'

UDMR va îndemna electoratul maghiar să voteze la referendumul pe justiţie din 26 mai pe temele anunţate de preşedintele Klaus Iohannis, a declarat vineri, la RFI, liderul senatorilor Uniunii, Cseke Attila.

"I-am transmis preşedintelui punctul nostru de vedere care constă în aceea că vom susţine organizarea acestui referendum şi vom îndemna electoratul maghiar şi comunitatea maghiară să voteze la acest referendum pe temele anunţate de domnul preşedinte. Sigur, întrebările nu sunt încă cunoscute, dar evident că sunt din domeniile pe care dânsul le-a anunţat. Sunt domenii la care vom îndemna electoratul şi comunitatea maghiară să voteze cu "DA"", a precizat Cseke Attila, conform agerpres.ro El a amintit în context despre punctul de vedere al UDMR referitor la ordonanţele de urgenţă.

Șefa delegației CE în România avertizează Guvernul: Comisia Europeană are dreptul și obligația să apere statul de drept



"Ar trebui ca această instituţie a ordonanţelor de urgenţă să dispară practic din procedura constituţională şi să fie prezentă, ca şi atribuţie a Guvernului, doar în situaţii de criză, de calamitate, de inundaţii, Doamne fereşte de război şi în timpul vacanţelor parlamentare. (...) În toate celelalte situaţii de orice fel, nu doar pe domeniul justiţiei, noi propunem ca ordonanţele de urgenţă să nu mai poată fi folosite. Evident că pentru acest lucru, cât şi pentru majoritatea domeniilor sau temelor propuse de preşedintele României, este nevoie de o modificare a Constituţiei sau de o Constituţie nouă care să reglementeze aceste lucruri. Am expus şi această opinie (la consultările cu preşedintele - n.r.), că practic în ziua de 27 mai nu se va schimba nimic faţă de ce avem în 26 sau în 25 mai dacă referendumul nu e valid. (...) Va fi nevoie de o modificare a Constituţiei care astăzi, în contextul actual, e foarte greu de făcut, dar este un semnal" a spus senatorul UDMR.



Întrebat dacă nu sunt două acţiuni contradictorii, Cseke Attila a spus: "Nu sunt două acţiuni contradictorii, pentru că temele preşedintelui se referă la interdicţia amnistiei şi graţierii în cazul infracţiunilor de corupţie, ceea ce nu a fost în Parlament şi noi nu am susţinut un asemenea lucru. Doi, ce e mai important, este tema ordonanţelor de urgenţă pe domeniul justiţiei, iar noi în mod constant am spus că Parlamentul este unica putere legiuitoare a ţării şi ordonanţele nu trebuie folosite, mai ales într-un domeniu aşa de delicat cum este justiţia".